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Эти пять кондиционеров сейчас покупают в Беларуси - главные особенности и цены

19.06.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси с начала июня с небольшими передышками бушует настоящая жара. Так, на пятницу синоптики объявили оранжевый уровень опасности — температура по стране достигнет +30ºС, а то и +32ºС. Спастись от такого сложно, но один из способов — покупка кондиционера. Посмотрели, какие модели сейчас ищут белорусы.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Для определения пятерки популярных моделей мы воспользовались сервисом Kupi.TUT.BY, предварительно отсортировав устройства по популярности в нашем регионе.

Небольшой ликбез

Если вкратце, то среди современных моделей зачастую устанавливают аппараты двух типов — напольные мобильные и сплит-системы.

Первые, как понятно из названия, можно перемещать по помещению — они не привязаны к какой-либо конкретной точке. Кроме того, они не требуют профессиональной установки — как правило, хватает вывести шланг отвода теплого воздуха.

Сплит-системы состоят из отдельных блоков — внутреннего и наружного. Первый вешается на стене в комнате, второй блок с компрессором выводится за пределы обслуживаемого помещения. Очевидно, что такие системы намного мощнее и в целом удобнее в повседневном использовании. Впрочем, обычно они продаются дороже и требуют довольно сложного монтажа.

Мобильные кондиционеры

Electrolux EACM-11CL/N3


Фото: Electrolux

Не самая доступная модель, способная обслуживать помещения 27 квадратных метров — правда, только в режиме охлаждения (мощность в таком случае составляет 3220 Вт). В активе несколько дополнительных функций вроде вентиляции, автоматического поддержания температуры, а также ночного режима.

В последнем устройство меньше шумит и, соответственно, не мешает спать. В целом уровень шума не превышает 44 дБ. А еще в активе пульт дистанционного управления с таймером на включение или отключение устройства. Скоростей вращения вентилятора — три.

Ballu BPAC-09 CM


Еще одна модель, по основным характеристикам довольно схожая (но не идентичная) с рассмотренной выше. Обслуживаемая площадь — до 25 квадратных метров, максимальный уровень шума — не больше 51 дБ, мощность в режиме охлаждения — 2638 Вт. Среди дополнительных функций — осушение воздуха, ночной режим (шум до 45 дБ).

Из отличий от устройства Electrolux — отсутствие пульта дистанционного управления. Класс потребления энергии — А (как и у Electrolux).

Сплит-системы

Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSPR-S / SRC20ZSPR-S


Фото: севкомфорт.рф

Полное название этого кондиционера немного пугает своей длиной. Но тем не менее именно этот аппарат находится на первом месте по популярности в нашем каталоге.

Прибор общей мощностью в 2000 Вт способен работать как на охлаждение комнаты, так и на ее обогрев. Производитель особо отмечает, что модель разрабатывалась для «сурового климата». Впрочем, максимальная площадь помещения — 22 квадратных метра.

Есть режимы вентиляции (то есть без охлаждения и обогрева), автоматического поддержания температуры, самодиагностики и ночной режим. В общем, «классический» набор. Конечно, не отказались от пульта управления и таймера. Жаль, управлять аппаратом через смартфон не получится. Шум внутреннего блока, который размещается в комнате, — не больше 26 дБ.

Electrolux EACS/I-09HM/N3_15Y


Скриншот  YouTube

Конкурирующая модель, которую позиционируют как весьма энергоэффективную. По заявлению компании, она «производит в 5,6 раз больше холода, чем потребляет электроэнергии».

Этот кондиционер может работать в комнатах на 25 квадратных метров в режимах охлаждения (2490 Вт) и обогрева (2800 Вт). При этом устройство позволяется использовать при уличной температуре в -15°С.

Конечно, есть пульт ДУ, но обошлось без управления через смартфон. Как и в предыдущих рассмотренных нами девайсах, присутствуют режимы вентиляции, поддержания температуры, осушения воздуха и ночного режима. Внутренний блок шумит на громкости не более 23 дБ.

Samsung AR09RSFHMWQNER


Фото: Samsung

По мнению Samsung, основной «фишкой» устройства является его инверторный компрессор. В целом все инверторные кондиционеры отличаются большей надежностью, возможностью тихой работы, а также более четким отслеживанием и установкой температуры (климат-контроль).

Девайс может охлаждать или обогревать помещения площадью в 25 квадратных метров (соответственно 2500 и 3200 Вт), работать при температуре за окном в -10°С (есть функция, предотвращающая образование льда), а также оснащается всеми стандартными «фишками» вроде вентиляции и осушения воздуха. А еще уровень шума не превышает 19 дБ.

 
 
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В Беларуси с начала июня с небольшими передышками бушует настоящая жара.
 
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