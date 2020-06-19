Власти идут с проверками на 21vek.by, 5 элемент, Газпром, Евроопт и Кентавр

banki24.by Система основана на оценке степени риска совершения нарушений законодательства и степени их возможных негативных последствий. КГК формирует планы выборочных проверок дважды в год — к 15 июня и к 15 декабря. С 2019 года контрольные и надзорные органы Беларуси работают по системе выборочных проверок, пишетСистема основана на оценке степени риска совершения нарушений законодательства и степени их возможных негативных последствий. КГК формирует планы выборочных проверок дважды в год — к 15 июня и к 15 декабря.





Сейчас опубликована информация на 15 июня, она касается выборочных проверок с июля по декабрь. Планы выборочных проверок утверждаются по областям и по Минску. Banki24.by проанализировали план проверок в столице и взяли оттуда данные по наиболее известным компаниям. В августе ОАО «Камволь» проверят люди из минского городского управления Департамента госинспекции труда Минтруда и соцзащиты, а также городское управление ФСЗН. Также в августе с проверкой на ООО «Триовист» придут сотрудники инспекции госнадзора за соблюдением требований техрегламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Госкомитета по стандартизации по Минской области и Минску. ООО «Триовист» — это хорошо известный многим белорусам интернет-магазин 21vek.by.









Недавно было объявлено, что владельцы предприятия намерены продать свое детище инвесторам. В сентябре проверяющие наведаются на ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Эта компания является 100%-й «дочкой» Газпрома и имеет монопольное право на продажу российского газа. 29 мая глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что белорусы недоплачивают за поставки газа и оценил долг на сумму 165,57 млн USD. Кроме того, на сентябрь назначена проверка ОАО «Керамин».

На Керамин придут контролеры из Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. В октябре начнется проверка ОАО «Элема». Предприятием займется минское городское управление ФСЗН. На октябрь также назначена проверка ЗАО «Патио». Широкой публике эта компания больше известна как розничная сеть «5 элемент». Еще в октябре будут проверки на МАЗе, Интеграле, Евроторге, Банке развития, Белорусской цементной компании, ООО «Премьер Маркет». Известно, что на Интеграл придут работники Комитета госконтроля и Белстата. ООО «Премьер Маркет» — это сеть магазинов под брендом «Домашний». На ООО «Евроторг» пожалует Министерство антимонопольного развития и торговли. Чиновники из МАРТ давно высказывают претензии в отношении работы торговых объектов под вывеской «Евроопт».









В ноябре Главное статуправление Минска начнет проверку ООО «НП-Сервис». НП-Сервис — это крупная дистрибьюторско-логистическая компания, которая работает на рынке продуктов питания с 2000 года. На ноябрь Минфин назначил проверку ЗАСО «Кентавр». ЗАСО «Кентавр» — это страховая компания, которая попала в оборот силовиков по «делу Белгазпромбанка». 11 июня в офисах компании прошли обыски под эгидой Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. 15 июня ДФР КГК заблокировал счета Кентавра.



