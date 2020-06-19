«Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации» признан победителем в одной из номинаций конкурса «Компетентность»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Ежегодно, начиная с 2011 года, в рамках Национальной системы аккредитации Республики Беларусь Государственное предприятие «Белорусский государственный центр аккредитации» организует и проводит Конкурс «Компетентность». Его цель — определить и поощрить тех, кто является эталоном профессионализма, лидерства в конкретных сферах услуг, по оценке соответствия.

Победителями конкурса становятся те аккредитованные субъекты, которые демонстрируют высокий уровень компетентности в течение последних лет, совершенствуют свою деятельность с учетом международной практики мировых лидеров, благодаря чему повышается репутация отечественных производителей, как надежных бизнес-партнеров.

5 июня текущего года состоялось заседание конкурсной комиссии, которая определила победителей. В номинации «Сертификация продукции и услуг» победителем признан орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации». Это уже его третья победа в данном конкурсе, первая и вторая были по итогам за 2014 и 2018 годы. Поздравляем!