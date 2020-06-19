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Мужские самоубийства: как их предотвратить и помочь близким. Документальный фильм Би-би-си

19.06.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самоубийство — самая частая причина смерти мужчин младше 50 лет в Великобритании. Эту страшную тему долго обходили стороной, тем самым лишая людей, попавших в трудную ситуацию или имеющих психологические проблемы, возможности вовремя обратиться за помощью.

Почему именно мужчины чаще решаются на самоубийство, какие шаги должно предпринять государство и что может сделать каждый из нас, чтобы удержать близкого человека от страшного шага — в документальном фильме Би-би-си этими и другими вопросами задаются психологи, врачи, спасатели и люди, потерявшие родных.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

 
 
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Самоубийство - самая частая причина смерти мужчин младше 50 лет в Великобритании.
 
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