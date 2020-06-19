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Топ-10 народных рецептов подкормок огурцов и комментарий эксперта об их эффективности

19.06.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях рассказывали, целесообразно ли использовать популярное среди дачников средство — нашатырный спирт — в качестве инсектицида и удобрения для огурцов, помидоров, лука и других культур. Сегодня приведем некоторые народные рецепты борьбы с вредителями и подкормок огурцов, а главный агроном питомника «ДекорСад» Андрей Синкевич объяснит, какие из них наиболее эффективны.


Фото с сайта pixabay.com

В интернете можно найти информацию, что если плоды огурцов вырастают кривыми, то растению не хватает влаги. Если кончики огурцов сузились, изогнулись, пожелтели, в почве мало азота. Плоды посередине становятся узкими, если вода для полива используется слишком холодная. Грушевидная форма плода и пожелтевшие листья указывают на недостаток калийных удобрений.

Наблюдая за развитием растений, огородники прибегают к тому или иному рецепту подкормки огурцов. Вот некоторые из них, которые мы нашли на дачных форумах и в соцсетях:

1. Ведро на две трети наполняют корочками черного хлеба, заливают водой и придавливают чем-нибудь тяжелым. Ведро на неделю ставят в теплое место. Полученную хлебную закваску на треть объема ведра разбавляют водой и готовым раствором поливают огурцы под корень.

2. Берут два стакана золы и литр кипятка, настаивают двое суток. Затем раствор используют в виде удобрения для огурцов, когда считают, что растениям не хватает калия.

3. В металлическое ведро льют немного воды и добавляют стакан луковой шелухи. Ведро ставят на огонь, доводят до кипения, два часа настаивают. Луковым настоем поливают листья огурцов. Говорят, средство благотворно влияет на плодоношение.

4. Кислое молоко в пропорции 1:1 разводят водой и полученным раствором обрабатывают листья. Дачники утверждают, что это помогает в борьбе с мучнистой росой.

5. В 10-литровом ведре разводят 50 г пищевой соды, добавляют 50 г стружки хозяйственного мыла. Смесь размешивают и готовым раствором обрабатывают листву при поражении ее мучнистой росой.

6. Пачку дрожжей растворяют в 10 л воды, настаивают в теплом месте в течение суток. Полученное удобрение вносят по 0,5 л под один куст огурцов 2−3 раза в сезон. Считается, что средство стимулирует рост огурцов и защищает от вредителей.

7. Бочку наполняют свежесобранными сорняками (одуванчиком, лебедой, крапивой и другими), емкость заполняют водой, закрывают и оставляют на две недели. После этого настой разводят водой в соотношении 1:20. Таким настоем опрыскивают листья огурцов для улучшения состояния растений и повышения урожайности.

8. В ведро воды добавляют 30 капель йода. Другой рецепт: в ведре воды разбавляют 30 капель йода и литр молока. В последнем варианте раствор настаивают в течение 12 часов. Готовой смесью поливают огурцы под корень, 1 л на один куст, не чаще 1 раза в 2 недели. Используют для стимуляции роста огурцов и улучшения вкуса плодов.

9. Три столовые ложки соды разводят в ведре воды. Растения поливают по 1 л раствора на куст дважды за сезон для повышения урожайности.

10. Берут полведра воды, добавляют полведра куриного помета. Накрывают и ставят в теплое место. Смесь можно использовать после того, как она перебродит. Средством поливают огурцы, предварительно разбавив его водой в соотношении 1:20. Применяют два раза за сезон для повышения урожайности.

«Подкормки на основе хлеба и дрожжей я бы оставил для пионов»

— Все из перечисленных способов при использовании на культуре огурца зарекомендовали себя хорошо, — объясняет Андрей Синкевич. — Стоит отметить, что варианты с использованием куриного помета и настоя сорняков в бочке с последующим внесением под корень дадут растениям необходимый для роста азот. Зола даст калий, необходимый плодам. Сода и луковая шелуха выступают средством против различных вредителей. Мыло — это универсальный прилипатель, который закрепляет раствор на поверхности листа и не дает смываться с осадками и поливами. Молоко и сыворотка — хорошие средства в борьбе с мучнистой росой, но требуются регулярные обработки раз в неделю. А вот подкормки на основе хлеба и дрожжей я бы оставил для пионов, это рецепт, проверенный временем.

Из средств, не указанных в статье, стоит вспомнить о горчичном масле или зеленом мыле — они показывают хорошие защитные и питательные свойства для культуры.

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Дачники используют не только готовые магазинные подкормки для огурцов, но и настои по народным рецептам. Стоит ли им доверять?
 
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