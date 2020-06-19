На встрече с послами в МИД глава КГК вел себя агрессивно, как хозяин

Источник материала: Tut.by

Вечером 18 июня послы стран Европейского союза были неожиданно приглашены на встречу в МИД Беларуси, где им рассказали о причинах задержания участника президентской кампании Виктора Бабарико. Своими впечатлениями редакция Reform.by попросила поделиться нескольких участников этой встречи. По понятным причинам дипломаты предпочли остаться неназванными.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Глава КГК (до недавнего времени зампред КГБ) Иван Тертель рассказал дипломатам об уголовном деле, которое возбуждено в отношении должностных лиц Белгазпромбанка. Фигурантом дела также является Виктор Бабарико. По словам источников, выступление главы КГК было пересказом того, что он уже озвучил на белорусском телевидении . Общее первое впечатление — дело выглядит как собранное на коленке и чем-то напоминает предыдущие скандальные дела в стиле дела «Белого легиона» .

Однако, как отмечает Reform.by, настоящее недоумение у собравшихся вызвало поведение генерала Тертеля. Он обращался с присутствовавшими довольно жестко, если не сказать агрессивно. И такое поведение он позволял себе не только с сотрудниками МИД и министром Макеем, но и с дипломатами. По словам очевидцев, у собравшихся представителей стран ЕС сложилось впечатление, что их пригласили для того, чтобы оскорбить.

«Он выглядел настоящим хозяином положения», — добавил один из участников встречи.

Прибыв в МИД, напомним, глава КГК Тертель отвечать на вопросы журналистов о задержании Виктора Бабарико не захотел , посоветовав обращаться в пресс-службу, которая целый день также была недоступна.

Накануне, 17 июня, посол Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель высказался о проходящей избирательной кампании. Шубель заявил, что он обеспокоен действиями против Бабарико, и надеется, что органы расследуют угрозы в адрес Тихановской. Посол ЕС также призвал власти Беларуси немедленно освободить всех произвольно задержанных активистов и полностью соблюдать свои международные обязательства по Конвенции ООН против пыток, участником которой является Беларусь.

18 июня обращение к властям Беларуси опубликовали члены Европарламента. «Репрессии, запугивание и аресты (в том числе членов демократической оппозиции) — это не способ проведения выборов или объединения страны, а всего лишь циничный шаг, призванный удержать власть любой ценой. Александр Лукашенко должен понимать, что ЕС не потерпит таких действий и что они должны и будут иметь последствия, включая возможные целенаправленные санкции в отношении групп, отдельных лиц и организаций, и будут влиять на решения ЕС относительно финансовой помощи Беларуси, включая пакет устойчивости. Мы надеемся, что в этот раз в этом не будет необходимости», — говорится в нем.