Медицина в понимании обывателя – наука, которая излечивает от болезней. А гигиена, которая тоже входит в медицинскую сферу, учит оставаться здоровым. То есть призвание врачей-гигиенистов и эпидемиологов – заниматься профилактикой. Ведь если вы не купите просроченный товар, то не попадете на больничную койку с отравлением. Если в помещении, где учатся ваши дети, правильно установлены источники света, они не испортят зрение. Если на производстве, где вы трудитесь, работодатель соблюдает нормы гигиены труда, вы сможете сохранить свое здоровье на долгие годы. А за тем, чтобы все эти условия неукоснительно выполнялись, следят специалисты Смолевичского районного центра гигиены и эпидемиологии.

Коллектив центра, в котором сегодня работает 40 человек, осуществляет государственный санитарный надзор за соблюдением санитарных норм и правил, гигиенических нормативов на более чем 1500 подконтрольных объектах по всему району. Уже три года центр гигиены возглавляет Павел Голубович.

В составе центра – четыре отдела: гигиены, эпидемиологии, лабораторный отдел и отдел профилактической дезинфекции. У них разные задачи. Например, отдел гигиены контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на объектах торговли, общепита, в учреждениях образования, на промышленных и коммунальных объектах. Лабораторный отдел включает микробиологическую и санитарно-химическую лабораторию. Здесь занимаются анализом отобранных образцов пищевой продукции, воды, непродовольственных товаров, почвы и многого другого. Спектр исследований тоже очень широк.

Еще два отдела – эпидемиологии и профилактической дезинфекции – оказались сегодня на острие борьбы с каронавирусом. Эпидемиологи трудятся без выходных, допоздна задерживаются на работе. Санитарная обстановка в районе, инфекционная заболеваемость, выявление лиц, контактировавших с инфекционными больными, контроль за иммунизацией населения – всем этим и многим другим занимаются специалисты отдела эпидемиологии.

В отделе профилактической дезинфекции сегодня созданы три бригады. По заявкам предприятий и граждан они проводят дератизацию (уничтожение грызунов), дезинсекцию (уничтожение насекомых-вредитей) и дезинфекцию (обеззараживание помещений).

Штат районного центра гигиены и эпидемиологии укомплектован на сто процентов, сегодня здесь трудятся 40 человек. Все врачи имеют высшее медицинское образование, помощники врачей – среднее. В августе ждут двоих молодых специалистов из Витебского медицинского колледжа.

Профессионализм медиков, которые работают в центре, в очередной раз нашел подтверждение в период пандемии. Опытные работники дело свое знают хорошо и щедро делятся опытом с молодыми коллегами. В числе тех, кто посвятил работе в центре многие годы, – Нина Аркадьевна Казак, Ольга Георгиевна Осипова, Елена Валерьевна Метлицкая, Дмитрий Владимирович Кузьмич, Татьяна Анатольевна Сасновская, Екатерина Александровна Мурашко, Екатерина Александровна Петросян, Наталья Леонидовна Лапутько, Светлана Николаевна Гурецкая, Валентина Васильевна Козловская, Наталья Васильевна Курневич, Раиса Викторовна Назарчук, Тамара Максимовна Савина, Галина Алексеевна и Владимир Владимирович Кашубяк, Светлана Викторовна Ахремович.

Преемственность знаний и опыта делают коллектив не только профессиональным, но и дружным. А такому любые задачи по плечу.

Главный врач районного центра гигиены и эпидемиологии Павел Голубович признается, что работать коллективе очень приятно: каждый выполняет свою работу добросовестно и всегда подставит плечо коллеге, если появится такая необходимость.

– Накануне Дня медицинского работника хочется высказать всему коллективу центра слова благодарности за труд и преданность профессии, особенно в это непростое время. И пожелать крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного благополучия.

Виктория КИРБАЙ.

На снимке: Главврач Смолевичского районного центра гигиены и эпидемиологии Павел Голубович.

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