 В Бресте столкнулись автобус и легковушка. Пострадавших нет

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 18 июня около 16:35 часов.





По предварительной информации: 32-летний брестчанин, управляя автомобилем «Volkswagen», при осуществлении маневра поворота налево на улицу Мицкевича, не уступил дорогу двигавшемуся по бульвару Космонавтов автобусу «Радзiмiч», под управлением 44-летнего местного жителя.





В автобусе пассажиров не было. В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.







В отношении водителя легкового автомобиля составлен административный материал по ч.7 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь.







Госавтоинспекция напоминает о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, аккуратности и осмотрительности на дороге. Перекрестки дорог – являются аварийно-опасными участками, их пересечение требует повышенной бдительности.





Помните, любой маневр на дороге должен быть безопасным, перед его началом убедитесь, что своими действиями вы не создадите аварийную обстановку.