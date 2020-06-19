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В Бресте столкнулись автобус и легковушка. Пострадавших нет
19.06.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла 18 июня около 16:35 часов.
По предварительной информации: 32-летний брестчанин, управляя автомобилем «Volkswagen», при осуществлении маневра поворота налево на улицу Мицкевича, не уступил дорогу двигавшемуся по бульвару Космонавтов автобусу «Радзiмiч», под управлением 44-летнего местного жителя.
В автобусе пассажиров не было. В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.
В отношении водителя легкового автомобиля составлен административный материал по ч.7 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь.
Госавтоинспекция напоминает о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, аккуратности и осмотрительности на дороге. Перекрестки дорог – являются аварийно-опасными участками, их пересечение требует повышенной бдительности.
Помните, любой маневр на дороге должен быть безопасным, перед его началом убедитесь, что своими действиями вы не создадите аварийную обстановку.
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Дорожная авария произошла 18 июня около 16:35 часов. По предварительной информации: 32-летний брестчанин, управляя автомобилем «Volkswagen», при осуществлении маневра...
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