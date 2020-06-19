БКМО проведет социсследование об особенностях электоральных ожиданий белорусов

Источник материала: Виртуальный Брест

Молодежная лаборатория социологических исследований Белорусского комитета молодежных организаций проведет в июне социсследование "Региональные особенности электоральных ожиданий населения Беларуси", сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель БКМО Павел Алексо.





"Наша молодежная лаборатория запускает социсследование, которое позволит выявить специфику электоральных ожиданий граждан нашей страны в зависимости от особенностей региона. Анализ политических ценностей, убеждений и предпочтений населения Беларуси в региональном разрезе относится к важнейшей информации, которая может быть полезной в предвыборной гонке", - рассказал Павел Алексо.

Социологическое исследование пройдет в онлайн-формате с 19 по 29 июня и будет включать не более 15 вопросов. В нем примут участие жители Беларуси в возрасте 18+ согласно выборке. "Прозрачность результатов обеспечит анонимность опроса. Вместе с тем обязательным требованием для респондентов является указание пола, возраста и региона проживания", - добавил председатель БКМО.

Молодежная лаборатория социологических исследований при Совете РСОО "БКМО" создана в 2015 году как аналитический центр молодых профессиональных социологов, политологов, юристов, специалистов в сфере молодежной политики. Лаборатория ведет свою деятельность в тесном взаимодействии с Центром социологических и политических исследований БГУ. В соответствии с аккредитацией Комиссии по опросам общественного мнения при НАН Беларуси (свидетельство об аккредитации №000037) лаборатория имеет право на проведение опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, и публикацию их результатов в средствах массовой информации.