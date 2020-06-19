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БКМО проведет социсследование об особенностях электоральных ожиданий белорусов

19.06.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Молодежная лаборатория социологических исследований Белорусского комитета молодежных организаций проведет в июне социсследование "Региональные особенности электоральных ожиданий населения Беларуси", сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель БКМО Павел Алексо.

БКМО проведет социсследование об особенностях электоральных ожиданий белорусов

"Наша молодежная лаборатория запускает социсследование, которое позволит выявить специфику электоральных ожиданий граждан нашей страны в зависимости от особенностей региона. Анализ политических ценностей, убеждений и предпочтений населения Беларуси в региональном разрезе относится к важнейшей информации, которая может быть полезной в предвыборной гонке", - рассказал Павел Алексо.

Социологическое исследование пройдет в онлайн-формате с 19 по 29 июня и будет включать не более 15 вопросов. В нем примут участие жители Беларуси в возрасте 18+ согласно выборке. "Прозрачность результатов обеспечит анонимность опроса. Вместе с тем обязательным требованием для респондентов является указание пола, возраста и региона проживания", - добавил председатель БКМО.

Молодежная лаборатория социологических исследований при Совете РСОО "БКМО" создана в 2015 году как аналитический центр молодых профессиональных социологов, политологов, юристов, специалистов в сфере молодежной политики. Лаборатория ведет свою деятельность в тесном взаимодействии с Центром социологических и политических исследований БГУ. В соответствии с аккредитацией Комиссии по опросам общественного мнения при НАН Беларуси (свидетельство об аккредитации №000037) лаборатория имеет право на проведение опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, и публикацию их результатов в средствах массовой информации.

 
 
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  Молодежная лаборатория социологических исследований Белорусского комитета молодежных организаций проведет в июне социсследование "Региональные особенности...
 
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