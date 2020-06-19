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Новая музейная экспозиция в Брестской крепости почти готова к открытию

19.06.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской крепости почти готова к открытию новая музейная экспозиция, посвященная обороне Восточного форта, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор мемориального комплекса Григорий Бысюк.

Новая музейная экспозиция в Брестской крепости почти готова к открытию

В Брестской крепости за счет бюджета Союзного государства ведется реконструкция сооружений. В частности, в прошлом году была завершена консервация руин практически на всей территории мемориального комплекса. В этом году внимание приковано к Восточному форту, где проведены ремонт и консервация. Там создана музейная экспозиция. "Планируем ее открыть 23 июня. На наш взгляд, получился очень интересный объект. Надеемся, посетителям он тоже понравится", - сказал Григорий Бысюк.

Новая музейная экспозиция в Брестской крепости почти готова к открытию

Музей посвящен обороне Восточного форта в 1941 году. Об его истории и судьбах защитников можно будет узнать, пройдя по семи залам. Два из них будут своеобразной открытой экспозицией - обзорной площадкой. Посетители смогут увидеть действительно эксклюзивные экспонаты. Например, знамя 393-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, которое было найдено в казематах форта в 1956 году. Это единственное обнаруженное на территории крепости боевое знамя ее защитников.

Внимание привлекает инсталляция, символизирующая последние шаги по родной земле плененных защитников Восточного форта. Скульптурная композиция сделана из металла. Рядом с ней к стене каземата прикреплены таблички с именами участников обороны, которые погибли в немецких концлагерях. В вечернее время инсталляция будет подсвечиваться.

"Хотим показать, как люди, защищая родную землю, самоотверженно сражались с врагом и как сложились их судьбы. Например, показываем портреты защитников в 1939-1940 годах. Напротив них размещены снимки, сделанные спустя многие годы после окончания Великой Отечественной войны", - отметил директор мемориального комплекса.

Новая музейная экспозиция в Брестской крепости почти готова к открытию

Во второй половине года начнутся работы в V форте. "Это уникальный объект. Он представляет большой интерес у посетителей, несмотря на его удаленность от крепости. В прошлом году там побывали более 22 тыс. человек, - заметил Григорий Бысюк. - После того как проведем ремонт и консервацию помещений, следующий этап - создание музейной экспозиции".

 
 
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