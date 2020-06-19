Профилактика преступлений и правонарушений в сфере быта

Источник материала: Горецкий вестник

Бытовая преступность – это преступления, совершенные самыми близкими для каждого из нас людьми: отцом, матерью, сестрой, братом. Другими словами, к правонарушениям, совершенным в сфере семейно-бытовых отношений, относятся противоправные деяния, посягающие на жизнь и здоровье, личную свободу, честь и достоинство людей, общественные отношения, в основе которых лежат неприязненные взаимоотношения либо внезапно возникшие конфликты между близкими родственниками, членами семьи.

Как правило, правонарушения данного вида совершают:

— лица, ведущие антиобщественный образ жизни, в прошлом судимые за умышленные преступления, но не вставшие на путь исправления. Это обычно алкоголики, бытовые пьяницы, постоянно нарушающие общественный порядок (совершающие хулиганские действия), занимающиеся истязаниями, издевающиеся над членами семьи, родственниками, соседями; преступления в быту – это проявление их общей антиобщественной позиции;

— лица, ранее в целом характеризовавшиеся положительно, совершают преступления в сложных конфликтных ситуациях в ответ на неправильное, часто даже противоправное поведение потерпевших (угрозы, насилие, издевательства и т.д.). Преступления они совершают во многом случайно, часто в нетрезвом состоянии или под влиянием ситуации, других участников.

К числу наиболее важных криминогенных условий следует отнести пьянство, поскольку употребление спиртных напитков, а тем более систематическое, способствует ослаблению или потере самоконтроля, проявлению жестокости, грубости, вспыльчивости и агрессивности. Опьянение резко обостряет и другие отрицательные качества характера, чувства мести, ревности.

В состоянии алкогольного опьянения совершается каждое пятое преступление, в том числе порядка 80% убийств и тяжких телесных повреждений, около 70% «бытовых» преступлений.

К примеру, 11 января т.г. житель Краснопольского района по месту жительства подозревается в убийстве сожительницы. В пьяном угаре он дважды ударил ножом свою сожительницу, причинив ей смертельную травму. В отношении краснопольчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 УК Республики Беларусь (убийство).

Подобные факты совершения тяжких и особо тяжких насильственных преступлений в отношении членов семьи и близких родственников, совершенные на почве пьянства, отмечены в половине районов Могилевской области.

Семейно-бытовые отношения скрыты от посторонних глаз. Когда постоянные скандалы в семье выливаются в трагедию, то только тогда они и становятся достоянием гласности и заканчиваются наказанием. Нередко же семейным дебоширам, благодаря попустительству пострадавших членов семьи, равнодушию соседей, удается уклониться от ответственности. Именно поэтому одной из главных задач милиции в борьбе с «бытовой» преступностью является воспитание активной жизненной позиции граждан и нетерпимости к малейшим проявлениям домашнего насилия.

В сфере быта, как правило, совершается каждое третье убийство и тяжкое телесное повреждение. При совершении бытовых преступлений возрастает немотивированная жестокость, зачастую поведение преступников не поддается здравой логике и рассудку.

И в этом смысле бытовая преступность представляет собой особую социальную опасность, вызывает необходимость постоянного совершенствования работы по ее профилактике.

Любой человек может быть подвергнут насилию, но чаще всего от него страдают женщины и дети. Однако в ряде случаев и они, доведённые до отчаяния пьянством, побоями супруга (отца), могут причинить телесные повреждения своему обидчику, иногда с летальным исходом. Так, 25% жертв бытовых преступлений составляют мужчины. При этом насилие проявляется в семьях любого социально-экономического уровня, не зависимо от уровня образования и окружающего сообщества.

Проблема домашнего насилия существует не только в Беларуси. По оценке ООН, каждая третья женщина в мире перенесла побои. Данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют о том, что от 15% до 71% представительниц слабого пола сообщали о совершении физического насилия над ними со стороны мужа или партнера. Именно поэтому мировое сообщество не оставляет эту проблему без внимания.

Многие жертвы семейных дебоширов чувствуют себя зависимыми от них. Из-за постоянных побоев и унижений они сломлены, поэтому часто смиряются со своей участью и терпят мучения всю жизнь. Это происходит по разным причинам: кто-то боится огласки, изменения социального положения или осуждения, а кто-то – нестабильности в жизни (в случае ухода: зачастую именно отсутствие жилья или средств к существованию вынуждает жертв терпеть насилие на протяжении долгих лет). Именно этим и пользуются домашние агрессоры. Для них страх жертвы – это главный рычаг управления ею.

Все их ухищрения действуют до тех пор, пока жертва сама не решится разорвать этот замкнутый круг. Нужно иметь немалую силу воли, чтобы суметь раз и навсегда покончить со своими мучениями.

Поэтому, если терпеть больше нет сил, и вы решили прекратить свои страдания, то необходимо заранее все продумать и подстраховаться. Нижеприведенные советы помогут вам это сделать.

Во-первых, если сложилась критическая ситуация, то постарайтесь незамедлительно покинуть квартиру (если есть дети, то вместе с ними). Помните, под угрозой ваша жизнь, поэтому действовать нужно быстро!

Если издевательства носят систематический характер, то заранее нужно собрать самые необходимые вещи и оставить их в безопасном месте – у родных или друзей. Заблаговременно договоритесь с ними о предоставлении для вас временного «убежища» в случае необходимости. Помните, убегая из жилища «в чем есть», Вы будете вынуждены в скором времени вернуться.

Всегда держите документы, ключи и деньги в таком месте, чтобы, покидая квартиру, вы могли быстро взять их с собой.

Попросите соседей, которым вы больше других доверяете, чтобы они вызывали милицию, если услышат из вашей квартиры крики.

Не пугайте понапрасну домашнего тирана уходом. Помните — он тоже боится вас потерять, ведь если вы уйдете, ему придется искать новую жертву. К тому же, если вы будете лишь угрожать, то со временем он Вам перестанет верить. А самое главное – Вы и сами потеряете веру в способность осуществить свое намерение.

В случае же, если вы не можете выйти из квартиры, необходимо:

— запереться в ванной с телефоном и попытаться вызвать милицию;

— позвонить друзьям или соседям и попросить их прийти на помощь;

— громко звать на помощь, кричать «пожар» и т.д.;

— открыть окна, попытаться привлечь внимание прохожих и попросить их о помощи;

— если вам все-таки удалось выскочить на лестничную площадку, то звоните во все двери, кричите и зовите на помощь. Даже если никто не выйдет, по крайней мере, это может остудить нападающего, а у Вас будут свидетели происшествия в случае, если Вы в дальнейшем обратитесь в милицию.

Если насилие в отношении вас все же совершено, постарайтесь рассказать о нем как можно большему количеству людей: соседям, друзьям, родственникам, впоследствии они могут стать вашими свидетелями.

Если вы стали жертвой правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, если вам членом семьи причинены телесные повреждения, незамедлительно обратитесь в орган внутренних дел по месту жительства. Вам будет выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести телесных повреждений. В случае причинения легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья, свои права Вы можете защитить в частном порядке, путем подачи заявления в суд о привлечении виновного лица к уголовной ответственности по статье 153 УК Республики Беларусь. И в этом случае к правонарушителю может быть применено наказание в виде общественных работ, или штрафа, или же исправительных работ на срок до одного года, или арест на срок до трех месяцев.

Если вам стало известно о том, что в той или иной семье сложилась неблагоприятная обстановка, возникают конфликтные ситуации, члены семьи злоупотребляют спиртными напитками, дети находятся в социально-опасном положении, сообщите данную информацию в ОВД. Только активная жизненная позиция всех граждан сможет предотвратить семейные трагедии.

Помните, безнаказанность – наиболее мощный фактор, провоцирующий и стимулирующий насилие! Помните: в 95% случаев, если физическое насилие уже имело место, то одним разом дело не ограничится. Причем события будут происходить по нарастающей: с каждым последующим разом увеличивается степень жестокости и частота повторения.

Какие меры принимаются милицией в целях профилактики бытовой преступности?

Профилактика насилия в семье является одним из приоритетных направлений служебной деятельности органов внутренних дел.

Выявление и пресечение бытовых преступлений являются одной из форм профилактики и предупреждения более тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, особенно совершаемых в сфере бытовых отношений. Однако, проводить профилактику в отсутствии желания самих потерпевших – дело не легкое. Ведь в примирении семейных скандалов существуют определенные мотивы – совместные малолетние дети, финансовое положение, как правило, уплата штрафа опять же «бьет» по семейному бюджету и т. п. И жаль, что не многие понимают всю важность ответственности за так называемые «небольшие преступления». Безнаказанность приводит к повышению самооценки обидчика и вседозволенности его противоправных действий, что в свою очередь может привести к непоправимым последствиям.

Органы внутренних дел продолжают наращивать усилия в противодействии семейно-бытовой преступности. Используются предоставленные законодательством возможности, активизируется взаимодействие с заинтересованными органами по предупреждению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Это такие направления, как обеспечение раннего выявления детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях, принятия мер по организации надлежащего профилактического наблюдения за ранее судимыми лицами, отбывшими наказание за бытовые преступления, взаимодействие с сельскими и поселковыми комитетами, проведение выездных судебных заседаний по изоляции лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, в условиях лечебно-трудовых профилакториев, частичному ограничению в дееспособности и лишению родительских прав, установление престарелых граждан, проживающих совместно с родственниками, ведущими антиобщественный образ жизни.

Инструментом индивидуальной профилактики правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» (далее – Закон) является защитное предписание, предусматривающее установление гражданину, совершившему насилие в семье, ограничений на совершение определенных действий.

В соответствии с частью 5 статьи 31 Закона защитное предписание с письменного согласия совершеннолетнего гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, обязывает гражданина, совершившего насилие в семье, временно покинуть общее с гражданином (гражданами), пострадавшим (пострадавшими) от насилия в семье, жилое помещение и запрещает распоряжаться общей совместной собственностью.

С начала 2020 года в Могилевской области в отношении лиц, допускающих насилие в семье, вынесено 617 защитных предписаний, из которых практически всем с установлением обязанности гражданина, совершившего насилие в семье, временно покинуть общее с гражданином, пострадавшим от насилия, жилое помещение, а также запрета распоряжаться общей совместной собственностью.

За нарушение установленных защитным предписанием ограничений к административной ответственности привлечено 149 лица.

В настоящее время на учете в органах внутренних дел Могилевской области состоит более 5 тыс. лиц неоднократно привлеченных к административной ответственности за правонарушения в состоянии алкогольного опьянения и свыше 1 тыс. лиц, допускающих насилие в семье.

И это далеко не весь перечень мероприятий, который проводится с целью предупреждения правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.

Работа по оказанию помощи жертвам насилия в семье в Могилевской области организована согласно протоколам межведомственного взаимодействия местных исполнительных и распорядительных органов, их структурных подразделений по оказанию помощи лицам, пострадавшим от насилия в семье, которые утверждены в каждом районе области и определяют механизм взаимодействия при оказании помощи лицам, пострадавшим от насилия в семье.

Участниками межведомственного взаимодействия являются территориальные центры социального обслуживания населения, органы внутренних дел, образования, учреждения здравоохранения, а также общественные организации (ЧСПУО «SOS – детская деревня Могилев», ОО «Могилевский женский центр поддержки и самообразования», районные организации Белорусского общества Красного Креста и пр.).

Основными направлениями работы по реализации протоколов являются:

профилактика и выявление случаев насилия в семье;

мотивирование граждан на получение квалифицированной помощи в соответствующих службах;

обмен в рамках действующего законодательства между участниками межведомственного взаимодействия информацией о выявленных случаях насилия в семье;

оказание необходимой помощи жертвам насилия в семье;

организация и проведение информационных кампаний и др.

На территории Могилевской области действуют «кризисные» комнаты центров социального обслуживания населения, по оказанию помощи во временном приюте пострадавших от насилия в семье. В 2019 году в указанные комнаты обратилось свыше 50 граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из-за совершенного по отношению к ним насилия в семье.

В случае если в отношении Вас допущено насилие в семье, требуется экстренная помощь по оказанию услуги «кризисной» комнаты Вы можете обратиться в милицию по телефону 102, после чего сотрудники органов внутренних дел незамедлительно примут меры по ограждению Вас от агрессора и направлению в «кризисную» комнату.

Для получения услуги «кризисной» комнаты Вы также вправе обратиться в территориальные центры социального обслуживания населения по месту жительства.

Номера телефонов ответственных за организацию работы «кризисных» комнат территориальных центров социального обслуживания населения Вы можете узнать на официальном сайте Могилевского областного исполнительного комитета mogilev—region.gov.by в разделе «Социальная поддержка и обслуживание».

В Республике Беларусь действует общенациональная горячая линия для пострадавших от насилия в семье: 8-801-100-8-801, работающая ежедневно в 8.00 до 20.00. Она предназначена для всех совершеннолетних жителей Беларуси, когда-либо столкнувшихся с насилием в семье: пострадавших, свидетелей актов насилия в семье, а также тех, кто опасается, что может оказаться в подобной ситуации.

Абоненты, обратившиеся на линию, могут получить социальную, юридическую, психологическую помощь совершенно бесплатно, конфиденциально и анонимно. Линию администрирует международное общественное объединение «Гендерные перспективы».

Профилактика семейного насилия – это проблема социальная и только слаженная работа всех субъектов профилактики и участие граждан позволит достичь положительных результатов в ее решении.

Управление внутренних дел Могилевского облисполкома продолжает осуществлять комплекс профилактических мер по обеспечению личной безопасности граждан, предупреждению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.

ООПП Горецкого РОВД