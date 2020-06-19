Сколько готовы предложить банки по вкладам на месяц и на год в валюте
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Источник материала:
Tut.by
На рынке депозитов в иностранной валюте второй месяц томное ожидание. Некоторые банки в сегменте доллара пытаются установить ставки в одну линию с конкурентами, чтобы не отставать от тех, кто готов предложить максимум. FINANCE.TUT.BY пристально следит за ситуацией на депозитном рынке, чтобы вы могли максимально выгодно вложить свои деньги. Вот какие самые привлекательные депозиты есть сейчас в каждом из банков на срок до года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Информация по состоянию на 10.00 19 июня
Вклады в долларах
В сегменте доллара два факта заметного повышения ставок:
продолжает радовать вкладчиков (+1,05% годовых) и БТА Банк не отстает. Оба банка установили ставки на уровне 2,3% годовых для вкладов на 13 месяцев. Франсабанк
Среди вкладов на месяц радует
, который решил добавить аж 0,85% годовых, установив новую высоту для вкладов на самый короткий срок. Цептер Банк
Из
новостей не столь приятных — снижение ставки на 1% годовых у . Банка Решение
Самая высокая ставка по вкладу на год — 2,3% годовых (
, Белагропромбанк , БТА Банк и Банк Дабрабыт ), самая высокая по вкладу на месяц — 1,25% годовых ( Франсабанк ). Все самые выгодны варианты — безотзывные. Цептер Банк
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в мае (изменение ставки), ставка сегодня
РРБ Банк,
Безотзывный на 13 месяцев
13 месяцев
2% (-), 2%
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее
12 месяцев
1,25% (-), 1,25%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
13 месяцев
1% (-), 1%
Белагропромбанк,
1 плюс 1
370 дней
2,3% (-), 2,3%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
35 дней
0,3% (-), 0,3%
Беларусбанк,
Классик
12 месяцев
1,62% (-), 1,62%
Банк БелВЭБ,
Персональный
13 месяцев
1,7% (-), 1,7%
Белинвестбанк,
Личный выбор
13 месяцев
1,5% (-), 1,5%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
12 месяцев
0,4% (-), 0,4%
БТА Банк,
БТА Мини
35 дней
1% (-), 1%
БТА Банк,
Я надёжен
12 месяцев
1,25% (-), 2,3%
Банк Решение,
Online-решение
12 месяцев
2% (-), 1%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн плюс
12 месяцев
1,2% (-), 1,2%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
12 месяцев
2,3% (-), 2,3%
МТБанк,
Актуальный
12 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Paritetbank,
Практичный
35 дней
0,5% (-), 0,5%
Paritetbank,
Стабильный доход
12 месяцев
1,25% (-), 1,25%
Приорбанк,
Выше.net (отзывный)
12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
Технобанк,
е-Спринт (отзывный)
35 дней
0,75% (-), 0,75%
Технобанк,
Отличный
12 месяцев
1,25% (-), 1,25%
Франсабанк,
Верный расчет плюс
12 месяцев
1,25% (+1,05%), 2,3%
Цептер Банк,
Smart Стандарт
1 месяц
0,4% (+0,85%), 1,25%
Цептер Банк,
Smart Люкс
12 месяцев
1,5% (-), 1,5%
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в мае (изменение ставки), ставка сегодня
РРБ Банк,
Безотзывный на 13 месяцев
13 месяцев
2% (-), 2%
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее
12 месяцев
1,25% (-), 1,25%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
13 месяцев
1% (-), 1%
Белагропромбанк,
1 плюс 1
370 дней
2,3% (-), 2,3%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
35 дней
0,3% (-), 0,3%
Беларусбанк,
Классик
12 месяцев
1,62% (-), 1,62%
Банк БелВЭБ,
Персональный
13 месяцев
1,7% (-), 1,7%
Белинвестбанк,
Личный выбор
13 месяцев
1,5% (-), 1,5%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
12 месяцев
0,4% (-), 0,4%
БТА Банк,
БТА Мини
35 дней
1% (-), 1%
БТА Банк,
Я надёжен
12 месяцев
1,25% (-), 2,3%
Банк Решение,
Online-решение
12 месяцев
2% (-), 1%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн плюс
12 месяцев
1,2% (-), 1,2%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
12 месяцев
2,3% (-), 2,3%
МТБанк,
Актуальный
12 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Paritetbank,
Практичный
35 дней
0,5% (-), 0,5%
Paritetbank,
Стабильный доход
12 месяцев
1,25% (-), 1,25%
Приорбанк,
Выше.net (отзывный)
12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
Технобанк,
е-Спринт (отзывный)
35 дней
0,75% (-), 0,75%
Технобанк,
Отличный
12 месяцев
1,25% (-), 1,25%
Франсабанк,
Верный расчет плюс
12 месяцев
1,25% (+1,05%), 2,3%
Цептер Банк,
Smart Стандарт
1 месяц
0,4% (+0,85%), 1,25%
Цептер Банк,
Smart Люкс
12 месяцев
1,5% (-), 1,5%
Вклады в евро
В сегменте евро также небольшой прирост у годового вклада в
(плюс 0,3% годовых) и во БТА Банк (плюс 0,1% годовых). Франсабанк
Самая высокая ставка по вкладу на год — 1,3% годовых (
, самая высокая по вкладу на месяц — 0,5% годовых ( БТА Банк) ). Paritetbank
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в мае (изменение ставки), ставка сегодня
РРБ Банк,
Безотзывный на 13 месяцев
13 месяцев
1% (-), 1%
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее
12 месяцев
0,3% (-), 0,3%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
13 месяцев
0,1% (-), 0,1%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
370 дней
1% (-), 1%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
35 дней
0,2% (-), 0,2%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
0,55% (-), 0,55%
Банк БелВЭБ,
Персональный
13 месяцев
1% (-), 1%
Белинвестбанк,
Личный выбор
13 месяцев
0,5% (-), 0,5%
БТА Банк,
БТА Мини
35 дней
0,5% (-), 0,5%
БТА Банк,
Я надёжен
12 месяцев
1% (+0,3%), 1,3%
Банк Решение,
«Online-решение»
13 месяцев
0,5% (-), 0,5%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн плюс
12 месяцев
0,6% (-), 0,6%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
12 месяцев
1% (-), 1%
МТБанк,
Актуальный
12 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Paritetbank,
Практичный
35 дней
0,5% (-), 0,5%
Paritetbank,
Стабильный доход
12 месяцев
1% (-), 1%
Приорбанк,
Выше.net (отзывный)
12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
Технобанк,
е-Спринт (отзывный)
35 дней
0,3% (-), 0,3%
Технобанк,
Отличный
12 месяцев
0,6% (-), 0,6%
Франсабанк,
Верный расчет плюс
12 месяцев
0,8% (+0,1%), 0,9%
Цептер Банк,
Smart Стандарт
1 месяц
0,3% (-), 0,3%
Цептер Банк,
Smart Люкс
12 месяцев
0,85% (-), 0,85%
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в мае (изменение ставки), ставка сегодня
РРБ Банк,
Безотзывный на 13 месяцев
13 месяцев
1% (-), 1%
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее
12 месяцев
0,3% (-), 0,3%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
13 месяцев
0,1% (-), 0,1%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
370 дней
1% (-), 1%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
35 дней
0,2% (-), 0,2%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
0,55% (-), 0,55%
Банк БелВЭБ,
Персональный
13 месяцев
1% (-), 1%
Белинвестбанк,
Личный выбор
13 месяцев
0,5% (-), 0,5%
БТА Банк,
БТА Мини
35 дней
0,5% (-), 0,5%
БТА Банк,
Я надёжен
12 месяцев
1% (+0,3%), 1,3%
Банк Решение,
«Online-решение»
13 месяцев
0,5% (-), 0,5%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн плюс
12 месяцев
0,6% (-), 0,6%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
12 месяцев
1% (-), 1%
МТБанк,
Актуальный
12 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Paritetbank,
Практичный
35 дней
0,5% (-), 0,5%
Paritetbank,
Стабильный доход
12 месяцев
1% (-), 1%
Приорбанк,
Выше.net (отзывный)
12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
Технобанк,
е-Спринт (отзывный)
35 дней
0,3% (-), 0,3%
Технобанк,
Отличный
12 месяцев
0,6% (-), 0,6%
Франсабанк,
Верный расчет плюс
12 месяцев
0,8% (+0,1%), 0,9%
Цептер Банк,
Smart Стандарт
1 месяц
0,3% (-), 0,3%
Цептер Банк,
Smart Люкс
12 месяцев
0,85% (-), 0,85%
Вклады в российских рублях
В сегменте российского рубля действует правило «стабильность — признак мастерства». Лишь
нарушает это правило, но в сторону вкладчиков, добавляя 1% годовых к годовому вкладу. Банк Дабрабыт
Самая высокая ставка по вкладу на год все также — 5,5% годовых (
), самая высокая по вкладу на месяц (а такой вклад есть только в Банк БелВЭБ ) — 2,5% годовых. Белагропромбанке
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в мае (изменение ставки), ставка сегодня
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
13 месяцев
5,4% (-), 5,4%
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее
12 месяцев
5,2% (-), 5,2%
РРБ Банк,
Безотзывный на 13 месяцев
13 месяцев
4,5% (-), 4,5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
370 дней
5% (-), 5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
35 дней
2,5% (-), 2,5%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
4% (-), 4%
Банк БелВЭБ,
Персональный
12 месяцев
5,5% (-), 5,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор
13 месяцев
4,9% (-), 4,9%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
12 месяцев
4,7% (-), 4,7%
БТА Банк,
БТА Рекордный
12 месяцев
5,2% (-), 5,2%
Банк Решение,
Формула успеха
13 месяцев
5,5% (-), 5,5%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
13 месяцев
4% (+1%), 5%
Paritetbank,
Стабильный доход
12 месяцев
5,2% (-), 5,2%
Приорбанк,
Пять звёзд (отзывный)
12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
Технобанк,
Отличный
12 месяцев
5,2% (-), 5,2%
Франсабанк,
Верный расчет
12 месяцев
5% (-), 5%
Цептер Банк,
Цептер Этюд
12 месяцев
5,5% (-), 5,5%
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в мае (изменение ставки), ставка сегодня
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
13 месяцев
5,4% (-), 5,4%
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее
12 месяцев
5,2% (-), 5,2%
РРБ Банк,
Безотзывный на 13 месяцев
13 месяцев
4,5% (-), 4,5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
370 дней
5% (-), 5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
35 дней
2,5% (-), 2,5%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
4% (-), 4%
Банк БелВЭБ,
Персональный
12 месяцев
5,5% (-), 5,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор
13 месяцев
4,9% (-), 4,9%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
12 месяцев
4,7% (-), 4,7%
БТА Банк,
БТА Рекордный
12 месяцев
5,2% (-), 5,2%
Банк Решение,
Формула успеха
13 месяцев
5,5% (-), 5,5%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
13 месяцев
4% (+1%), 5%
Paritetbank,
Стабильный доход
12 месяцев
5,2% (-), 5,2%
Приорбанк,
Пять звёзд (отзывный)
12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
Технобанк,
Отличный
12 месяцев
5,2% (-), 5,2%
Франсабанк,
Верный расчет
12 месяцев
5% (-), 5%
Цептер Банк,
Цептер Этюд
12 месяцев
5,5% (-), 5,5%
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На рынке депозитов в иностранной валюте второй месяц томное ожидание.
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