Сколько готовы предложить банки по вкладам на месяц и на год в валюте

Источник материала: Tut.by

На рынке депозитов в иностранной валюте второй месяц томное ожидание. Некоторые банки в сегменте доллара пытаются установить ставки в одну линию с конкурентами, чтобы не отставать от тех, кто готов предложить максимум. FINANCE.TUT.BY пристально следит за ситуацией на депозитном рынке, чтобы вы могли максимально выгодно вложить свои деньги. Вот какие самые привлекательные депозиты есть сейчас в каждом из банков на срок до года.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Информация по состоянию на 10.00 19 июня

Вклады в долларах

В сегменте доллара два факта заметного повышения ставок: БТА Банк продолжает радовать вкладчиков (+1,05% годовых) и Франсабанк не отстает. Оба банка установили ставки на уровне 2,3% годовых для вкладов на 13 месяцев.

Среди вкладов на месяц радует Цептер Банк , который решил добавить аж 0,85% годовых, установив новую высоту для вкладов на самый короткий срок.

Из новостей не столь приятных — снижение ставки на 1% годовых у Банка Решение .

Самая высокая ставка по вкладу на год — 2,3% годовых ( Белагропромбанк , БТА Банк , Банк Дабрабыт и Франсабанк ), самая высокая по вкладу на месяц — 1,25% годовых ( Цептер Банк ). Все самые выгодны варианты — безотзывные.

Банк, вклад Срок размещения Ставка в мае (изменение ставки), ставка сегодня РРБ Банк, Безотзывный на 13 месяцев 13 месяцев 2% (-), 2% Белорусский народный банк, Вклад в будущее 12 месяцев 1,25% (-), 1,25% Банк ВТБ, ВТБ-Enter 13 месяцев 1% (-), 1% Белагропромбанк, 1 плюс 1 370 дней 2,3% (-), 2,3% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 35 дней 0,3% (-), 0,3% Беларусбанк, Классик 12 месяцев 1,62% (-), 1,62% Банк БелВЭБ, Персональный 13 месяцев 1,7% (-), 1,7% Белинвестбанк, Личный выбор 13 месяцев 1,5% (-), 1,5% БПС-Сбербанк, Сохраняй 12 месяцев 0,4% (-), 0,4% БТА Банк, БТА Мини 35 дней 1% (-), 1% БТА Банк, Я надёжен 12 месяцев 1,25% (-), 2,3% Банк Решение, Online-решение 12 месяцев 2% (-), 1% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн плюс 12 месяцев 1,2% (-), 1,2% Банк Дабрабыт, Шчодры 12 месяцев 2,3% (-), 2,3% МТБанк, Актуальный 12 месяцев 0,25% (-), 0,25% Paritetbank, Практичный 35 дней 0,5% (-), 0,5% Paritetbank, Стабильный доход 12 месяцев 1,25% (-), 1,25% Приорбанк, Выше.net (отзывный) 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% Технобанк, е-Спринт (отзывный) 35 дней 0,75% (-), 0,75% Технобанк, Отличный 12 месяцев 1,25% (-), 1,25% Франсабанк, Верный расчет плюс 12 месяцев 1,25% (+1,05%), 2,3% Цептер Банк, Smart Стандарт 1 месяц 0,4% (+0,85%), 1,25% Цептер Банк, Smart Люкс 12 месяцев 1,5% (-), 1,5%

Банк, вклад Срок размещения Ставка в мае (изменение ставки), ставка сегодня РРБ Банк, Безотзывный на 13 месяцев 13 месяцев 2% (-), 2% Белорусский народный банк, Вклад в будущее 12 месяцев 1,25% (-), 1,25% Банк ВТБ, ВТБ-Enter 13 месяцев 1% (-), 1% Белагропромбанк, 1 плюс 1 370 дней 2,3% (-), 2,3% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 35 дней 0,3% (-), 0,3% Беларусбанк, Классик 12 месяцев 1,62% (-), 1,62% Банк БелВЭБ, Персональный 13 месяцев 1,7% (-), 1,7% Белинвестбанк, Личный выбор 13 месяцев 1,5% (-), 1,5% БПС-Сбербанк, Сохраняй 12 месяцев 0,4% (-), 0,4% БТА Банк, БТА Мини 35 дней 1% (-), 1% БТА Банк, Я надёжен 12 месяцев 1,25% (-), 2,3% Банк Решение, Online-решение 12 месяцев 2% (-), 1% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн плюс 12 месяцев 1,2% (-), 1,2% Банк Дабрабыт, Шчодры 12 месяцев 2,3% (-), 2,3% МТБанк, Актуальный 12 месяцев 0,25% (-), 0,25% Paritetbank, Практичный 35 дней 0,5% (-), 0,5% Paritetbank, Стабильный доход 12 месяцев 1,25% (-), 1,25% Приорбанк, Выше.net (отзывный) 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% Технобанк, е-Спринт (отзывный) 35 дней 0,75% (-), 0,75% Технобанк, Отличный 12 месяцев 1,25% (-), 1,25% Франсабанк, Верный расчет плюс 12 месяцев 1,25% (+1,05%), 2,3% Цептер Банк, Smart Стандарт 1 месяц 0,4% (+0,85%), 1,25% Цептер Банк, Smart Люкс 12 месяцев 1,5% (-), 1,5%

Вклады в евро

В сегменте евро также небольшой прирост у годового вклада в БТА Банк (плюс 0,3% годовых) и во Франсабанк (плюс 0,1% годовых).

Самая высокая ставка по вкладу на год — 1,3% годовых ( БТА Банк) , самая высокая по вкладу на месяц — 0,5% годовых ( Paritetbank ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в мае (изменение ставки), ставка сегодня РРБ Банк, Безотзывный на 13 месяцев 13 месяцев 1% (-), 1% Белорусский народный банк, Вклад в будущее 12 месяцев 0,3% (-), 0,3% Банк ВТБ, ВТБ-Enter 13 месяцев 0,1% (-), 0,1% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 370 дней 1% (-), 1% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 35 дней 0,2% (-), 0,2% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 0,55% (-), 0,55% Банк БелВЭБ, Персональный 13 месяцев 1% (-), 1% Белинвестбанк, Личный выбор 13 месяцев 0,5% (-), 0,5% БТА Банк, БТА Мини 35 дней 0,5% (-), 0,5% БТА Банк, Я надёжен 12 месяцев 1% (+0,3%), 1,3% Банк Решение, «Online-решение» 13 месяцев 0,5% (-), 0,5% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн плюс 12 месяцев 0,6% (-), 0,6% Банк Дабрабыт, Шчодры 12 месяцев 1% (-), 1% МТБанк, Актуальный 12 месяцев 0,25% (-), 0,25% Paritetbank, Практичный 35 дней 0,5% (-), 0,5% Paritetbank, Стабильный доход 12 месяцев 1% (-), 1% Приорбанк, Выше.net (отзывный) 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% Технобанк, е-Спринт (отзывный) 35 дней 0,3% (-), 0,3% Технобанк, Отличный 12 месяцев 0,6% (-), 0,6% Франсабанк, Верный расчет плюс 12 месяцев 0,8% (+0,1%), 0,9% Цептер Банк, Smart Стандарт 1 месяц 0,3% (-), 0,3% Цептер Банк, Smart Люкс 12 месяцев 0,85% (-), 0,85%

Банк, вклад Срок размещения Ставка в мае (изменение ставки), ставка сегодня РРБ Банк, Безотзывный на 13 месяцев 13 месяцев 1% (-), 1% Белорусский народный банк, Вклад в будущее 12 месяцев 0,3% (-), 0,3% Банк ВТБ, ВТБ-Enter 13 месяцев 0,1% (-), 0,1% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 370 дней 1% (-), 1% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 35 дней 0,2% (-), 0,2% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 0,55% (-), 0,55% Банк БелВЭБ, Персональный 13 месяцев 1% (-), 1% Белинвестбанк, Личный выбор 13 месяцев 0,5% (-), 0,5% БТА Банк, БТА Мини 35 дней 0,5% (-), 0,5% БТА Банк, Я надёжен 12 месяцев 1% (+0,3%), 1,3% Банк Решение, «Online-решение» 13 месяцев 0,5% (-), 0,5% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн плюс 12 месяцев 0,6% (-), 0,6% Банк Дабрабыт, Шчодры 12 месяцев 1% (-), 1% МТБанк, Актуальный 12 месяцев 0,25% (-), 0,25% Paritetbank, Практичный 35 дней 0,5% (-), 0,5% Paritetbank, Стабильный доход 12 месяцев 1% (-), 1% Приорбанк, Выше.net (отзывный) 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% Технобанк, е-Спринт (отзывный) 35 дней 0,3% (-), 0,3% Технобанк, Отличный 12 месяцев 0,6% (-), 0,6% Франсабанк, Верный расчет плюс 12 месяцев 0,8% (+0,1%), 0,9% Цептер Банк, Smart Стандарт 1 месяц 0,3% (-), 0,3% Цептер Банк, Smart Люкс 12 месяцев 0,85% (-), 0,85%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля действует правило «стабильность — признак мастерства». Лишь Банк Дабрабыт нарушает это правило, но в сторону вкладчиков, добавляя 1% годовых к годовому вкладу.

Самая высокая ставка по вкладу на год все также — 5,5% годовых ( Банк БелВЭБ ), самая высокая по вкладу на месяц (а такой вклад есть только в Белагропромбанке ) — 2,5% годовых.

Банк, вклад Срок размещения Ставка в мае (изменение ставки), ставка сегодня Банк ВТБ, ВТБ-Enter 13 месяцев 5,4% (-), 5,4% Белорусский народный банк, Вклад в будущее 12 месяцев 5,2% (-), 5,2% РРБ Банк, Безотзывный на 13 месяцев 13 месяцев 4,5% (-), 4,5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 370 дней 5% (-), 5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 35 дней 2,5% (-), 2,5% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 4% (-), 4% Банк БелВЭБ, Персональный 12 месяцев 5,5% (-), 5,5% Белинвестбанк, Личный выбор 13 месяцев 4,9% (-), 4,9% БПС-Сбербанк, Сохраняй 12 месяцев 4,7% (-), 4,7% БТА Банк, БТА Рекордный 12 месяцев 5,2% (-), 5,2% Банк Решение, Формула успеха 13 месяцев 5,5% (-), 5,5% Банк Дабрабыт, Шчодры 13 месяцев 4% (+1%), 5% Paritetbank, Стабильный доход 12 месяцев 5,2% (-), 5,2% Приорбанк, Пять звёзд (отзывный) 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% Технобанк, Отличный 12 месяцев 5,2% (-), 5,2% Франсабанк, Верный расчет 12 месяцев 5% (-), 5% Цептер Банк, Цептер Этюд 12 месяцев 5,5% (-), 5,5%

Банк, вклад Срок размещения Ставка в мае (изменение ставки), ставка сегодня Банк ВТБ, ВТБ-Enter 13 месяцев 5,4% (-), 5,4% Белорусский народный банк, Вклад в будущее 12 месяцев 5,2% (-), 5,2% РРБ Банк, Безотзывный на 13 месяцев 13 месяцев 4,5% (-), 4,5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 370 дней 5% (-), 5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 35 дней 2,5% (-), 2,5% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 4% (-), 4% Банк БелВЭБ, Персональный 12 месяцев 5,5% (-), 5,5% Белинвестбанк, Личный выбор 13 месяцев 4,9% (-), 4,9% БПС-Сбербанк, Сохраняй 12 месяцев 4,7% (-), 4,7% БТА Банк, БТА Рекордный 12 месяцев 5,2% (-), 5,2% Банк Решение, Формула успеха 13 месяцев 5,5% (-), 5,5% Банк Дабрабыт, Шчодры 13 месяцев 4% (+1%), 5% Paritetbank, Стабильный доход 12 месяцев 5,2% (-), 5,2% Приорбанк, Пять звёзд (отзывный) 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% Технобанк, Отличный 12 месяцев 5,2% (-), 5,2% Франсабанк, Верный расчет 12 месяцев 5% (-), 5% Цептер Банк, Цептер Этюд 12 месяцев 5,5% (-), 5,5%