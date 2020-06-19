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Каждый пятый в США потерял работу из-за карантина. Однако Трамп рассчитывает на быстрое восстановление экономики

19.06.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В США в результате карантинных мер каждый пятый гражданин потерял работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные размещены в докладе Министерства труда страны.

Каждый пятый в США потерял работу из-за карантина. Однако Трамп рассчитывает на быстрое восстановление экономики

Каждый пятый в США потерял работу из-за карантина. Однако Трамп рассчитывает на быстрое восстановление экономики

Количество заявок на пособие по безработице более чем в два раза превышает рекорд почти сорокалетней давности. В мае его получали 29 миллионов человек.

По прогнозам аналитиков, уровень безработицы в стране в конце года будет выше 9 %.

Каждый пятый в США потерял работу из-за карантина. Однако Трамп рассчитывает на быстрое восстановление экономики

Между тем, Дональд Трамп настроен более оптимистично и рассчитывает на достаточно быстрое восстановление экономики. В одном из интервью американский лидер заявил, что ВВП страны в третьем квартале 2020 года будет самым высоким в истории человечества.

Люди в материале: Дональд Трамп

 
 
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Новости США. В США в результате карантинных мер каждый пятый гражданин потерял работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные размещены в...
 
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