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Почему кефир и квашеная капуста полезны не всем

19.06.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Здоровье Mail.ru» перевело статью Манал Мoхаммед, преподавателя медицинской микробиологии в Вестминстерском университете, где объясняется, когда и почему нужно быть осторожнее с ферментированными продуктами.


Ферментированные продукты — кефир, йогурт, квашеная капуста, соленые огурцы, хлеб на закваске, кимчи, чайный гриб и другие пищевые продукты и напитки, при производстве которых использовался процесс сквашивания и брожения, в последнее время стали очень популярны благодаря многочисленным публикациям, в которых рассказывается об их особой пользе для здоровья. Такие продукты — результат жизнедеятельности живых бактерий и дрожжевых грибков, то есть пробиотиков.

Пробиотики стимулируют рост полезной микрофлоры кишечника, нормализуют работу иммунной системы, улучшают пищеварение и помогают сбросить вес.
Однако стоит иметь в виду, что подходят богатые пробиотиками ферментированные продукты далеко не всем, у некоторых людей такая пища может вызывать неприятные побочные эффекты и даже серьезные проблемы со здоровьем.

Вздутие кишечника

Усиленное образование кишечных газов (метеоризм) — наиболее распространенная реакция на ферментированные продукты. Газы активно образуются в результате выделения пробиотиками веществ, убивающих патогенные бактерии и грибки. Обычно вздутие быстро проходит, но некоторые люди, поев квашеной капусты или выпив кефира, потом долго мучаются от сильного метеоризма и болей в животе.

Головные боли

В процессе ферментации, при разложении бактериями аминокислот, происходит бурное выделение биогенных аминов — органических соединений, производных аммиака. Амины способны оказывать стимулирующее действие на нервную систему и кровообращение. Чувствительные к аминам люди, поев ферментированных продуктов, могут страдать от головной боли.

Непереносимость гистамина

Гистамин — один из аминов, в больших количествах производимых бактериями при ферментации. У большинства людей это вещество разлагается в пищеварительном тракте с помощью специальных энзимов. Однако если организм не вырабатывает эти энзимы в достаточных количествах, гистамин из кишечника всасывается в кровь, что приводит к различным симптомам, напоминающим аллергические. Наиболее распространенные — кожный зуд, насморк, головная боль, покраснение глаз, крапивница, упадок сил, диарея, тошнота и рвота. Непереносимость гистамина может вызывать и более серьезные последствия — астму, снижение артериального давления, мерцательную аритмию (нарушение сердечного ритма), расстройство сна, сосудистую недостаточность, а также резкие психические нарушения — появление чувства тревоги, агрессивность, головокружение, неспособность к концентрации внимания.

Пищевая инфекция

Хотя обычно ферментированные продукты вполне безопасны, так бывает не всегда. Так, в 2012 году в США произошла вспышка сальмонеллеза из-за тэмпе — ферментированного продукта из соевых бобов. А в Южной Корее в 2013 и 2014 годах случились две крупные вспышки кишечной инфекции, вызванной бактерией Escherichia coli, из-за употребления в пищу зараженной кимчи — квашеных овощей.
В норме рост патогенных бактерий, выделяющих токсины, должны сдерживать пробиотики, но иногда они не срабатывают, и ферментированные продукты становятся источниками инфекции.

Инфекция, вызванная пробиотиками

Для большинства людей пробиотики опасности не представляют, но в редких случаях, особенно при ослабленной иммунной системе, они могут вызвать очень серьезное, угрожающее жизни инфекционное заболевание — пневмонию, эндокардит и даже сепсис. Поэтому при проблемах с иммунитетом лучше не есть слишком много содержащих пробиотики продуктов.

Устойчивость к антибиотикам

В пробиотических бактериях, как оказалось, присутствуют гены, обеспечивающие микроорганизмам устойчивость к действию антибиотиков. Причем эти гены антибиотикоустойчивости могут передаваться от пробиотиков к бактериям, встречаемым ими в пищеварительном тракте, с помощью механизма горизонтального переноса генов.

Чаще всего пробиотики из ферментированных продуктов распространяют гены устойчивости к эритромицину и тетрациклину — антибиотикам, применяемым при лечении неосложненных инфекций верхних дыхательных путей и инфекций, передающихся половым путем. Однако штаммы пробиотических бактерий, устойчивые к препаратам, которым лечат очень тяжелые бактериальные инфекции, были обнаружены даже в популярных добавках с пробиотиками, которые продаются в аптеках.

Мало того, американские микробиологи нашли шесть штаммов пробиотических бактерий рода Bacillus, устойчивых сразу к нескольким видам антибиотиков, в ряде продающихся в супермаркетах ферментированных продуктов — кимчи, йогурте, консервированных оливках. Ученые из Малайзии недавно выяснили, что пробиотик Lactobacillus, содержащийся в продающемся в стране кефире, несет гены устойчивости к множеству антибиотиков, включая ампициллин, пенициллин и тетрациклин. А пробиотики из турецких кисломолочных продуктов, как показало другое исследование, даже устойчивы к ванкомицину — «антибиотику стратегического резерва», используемому для борьбы с «супербактериями», на которые не действуют никакие другие антимикробные препараты.

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