Республиканская акция «Летний патруль» на Миорщине

Источник материала: Міёрскія навіны

Республиканская акция «Летний патруль» продолжается. Представители РОЧС совместно с ОСВОД посещают места отдыха у водоемов. Здесь инструктируют по правилам безопасности и раздают наглядный материал. В одном из таких рейдов по Миорскому озеру поучаствовали наши корреспонденты.

На матрасе спи дома

Жарко и ветер в лицо. На катере ОСВОДа мчимся через все озеро к полуострову. У суши из воды торчат, словно буйки, с десяток голов отдыхающих. Качается на волнах двухместный надувной матрас.



– А, это точно наши клиенты! – стоя за штурвалом, перекрикивает шум мотора начальник спасательной станции Олег Рубаник. – Плавать на надувных матрасах, разного рода лежаках категорически запрещено. Их уносит ветром от берега. Легко повредить и не заметить прокол. Мокрые очень скользкие. Случается, люди засыпают, падают с матрасов в воду и тонут.

Обещали не нарушать

Люди на матрасе и впрямь дремали. На рык приближающегося катера спросонья подняли головы.

– Где ваши жилеты? Не боитесь утонуть? – интересовался спасатель.



В профилактическую беседу включились начальник райотдела по чрезвычайным ситуациям Виталий Ганин и инспектор Дмитрий Плотников. Вели речь о том, какие опасности подстерегают на воде. А уж тем более на матрасе. Привели печальную статистику: по району с начала года четверо утонувших и 26 – в области. Взяли обещание больше не нарушать.

Шалости не к месту

Спустившись на берег, мы прервали отдых развеселой компании мальчишек и девчонок младшего школьного возраста. Они на пляже без присмотра взрослых, что запрещено.



– Что нужно помнить при купании? – спрашивали представители РОЧС.

– Не заплывать за буйки, – хором отвечали ребята.



Продемонстрировали знания и по другим вопросам безопасности. Спасатели похвалили за активность, пожурили за то, что пришли без родителей, и всем вручили памятки.

Бери пример!

– Никогда не пускаю детей одних на озеро! А мало ли что и меня не будет рядом? – рассуждает вслух миорчанка Наталья, не спуская глаз с дочурок, резвящихся в песке.



Жительница Подъельцев Алена Кукуть согласно кивает:

– Чем раньше расскажешь чадам, что шутки на водоемах плохи, тем лучше.



Сергей даже сам попросил у представителей РОЧС пару тематических буклетов – для сына и дочки.

– Выучим с ними основные правила, – говорит. – И мне будет спокойнее за них, и им пригодится.

Фотоматериал Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Игорь МАТЕЛЕНОК.