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Республиканская акция «Летний патруль» на Миорщине
23.06.2020 — Разное | Міёрскія навіны
Источник материала: Міёрскія навіны>
Республиканская акция «Летний патруль» продолжается. Представители РОЧС совместно с ОСВОД посещают места отдыха у водоемов. Здесь инструктируют по правилам безопасности и раздают наглядный материал. В одном из таких рейдов по Миорскому озеру поучаствовали наши корреспонденты.
На матрасе спи дома
Жарко и ветер в лицо. На катере ОСВОДа мчимся через все озеро к полуострову. У суши из воды торчат, словно буйки, с десяток голов отдыхающих. Качается на волнах двухместный надувной матрас.
Люди на матрасе и впрямь дремали. На рык приближающегося катера спросонья подняли головы.
Спустившись на берег, мы прервали отдых развеселой компании мальчишек и девчонок младшего школьного возраста. Они на пляже без присмотра взрослых, что запрещено.
– Никогда не пускаю детей одних на озеро! А мало ли что и меня не будет рядом? – рассуждает вслух миорчанка Наталья, не спуская глаз с дочурок, резвящихся в песке.
Фотоматериал Казимира БЛАЖЕВИЧА.
Игорь МАТЕЛЕНОК.
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Республиканская акция «Летний патруль» продолжается. Представители РОЧС совместно с ОСВОД посещают места отдыха у водоемов. Здесь инструктируют по правилам...
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