Комитет госконтроля Брестской области проведет «горячую линию»

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Комитет государственного контроля Брестской области с 23 по 24 июня проводит «горячую телефонную линию» по теме: «О качестве рассмотрения обращений граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» .

Сообщить о своевременном реагировании на критические замечания и конструктивные предложения о совершенствовании работы этой отрасли, недостатках и нарушениях можно будет по телефонам: 8(0162) 212508, 211889. Режим работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

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