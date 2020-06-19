Бездонная бочка: ЕБРР предоставит $130 млн. на развитие сельского хозяйства в Беларуси

Финансирование ЕБРР включает кредит типа А на сумму 85 миллионов долларов (за счет собственных средств Банка) и кредит типа В размере 45 миллионов долларов (синдицированный кредит коммерческих банков), сообщило представительство ЕБРР в Беларуси.





До 25 миллионов долларов будет передано компании ООО «Содружество Транс-Агро», крупнейшему частному владельцу хопперов-зерновозов в Беларуси, для приобретения 216 хопперов. Новые хопперы позволят уменьшить зависимость ГК «Содружество» от государственных железнодорожных компаний, предоставляющих услуги по перевозке грузов, и укрепить ее рыночные позиции.





До 55 миллионов долларов будет предоставлено компании ООО «Белагротерминал», оператору маслоэкстракционного завода, для реструктуризации баланса и строительства котельной на биотопливе на основной производственной площадке в Сморгони на северо-западе Беларуси.





Строительство котельной на биотопливе будет способствовать сокращению ежегодных выбросов парниковых газов примерно на 41 000 тонн. Оставшиеся 50 миллионов долларов пойдут на обеспечение потребностей компании ООО «Белагротерминал» в оборотных средствах.





Группа «Содружество», основанная в 1994 году, владеет и управляет крупнейшим в Европе комплексом по переработке сои и входит в число 20 крупнейших переработчиков сои в мире. Штабквартира компании находится в Люксембурге. Она владеет и управляет производственными и портовыми активами в Беларуси, Бразилии, Парагвае, России и Турции, экспортируя собственную продукцию и другие товары в более чем 60 стран.