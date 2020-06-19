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Лукашенко устроил разнос банкирам: манипуляции с курсом, завышенный эквайринг, разгул мошенников

19.06.2020 13:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: БЕЛТА

Лукашенко потребовал оценить удовлетворенность белорусов качеством банковских услуг.

— Такая оценка должна быть не только по ЖКХ. Чем вы лучше? Работаете с людьми ежедневно. Меня беспокоят участившиеся случаи кибермошенничества, списания средств с банковских карт и тому подобные преступления. Даже в этом Газпромбанке (Белгазпромбанке) дошли до того, что на полдня или на день, мы сейчас проверяем эту информацию, изменили курс для того, чтобы работники банка смогли поменять свои деньги на доллары по более меньшему курсу. А потом подняли его обратно. Не дай бог это подтвердится, а оно подтвердится. Коль президенту доложили, значит это было. Почему Нацбанк это не видит? — заявил президент.

Он также рассказал, что предприятия жалуются на завышенные расценки на банковские услуги, в частности, на эквайринг.

— А Министерство по антимонопольному регулированию и торговле куда смотрит? Куда правительство, соответствующие люди, смотрят? — поинтересовался Лукашенко.

Основным вопросом совещания заявлено участие банковской системы в поддержке реального сектора, кредитование экономики, переговоры с МВФ.

Речь идет, по словам корреспондента, о том сегменте, который больше всего пострадал от последствий пандемии и падения мировой экономики. На поддержку пострадавшего от пандемии реального сектора под гарантии правительства и местных органов власти выделено более 1 млрд рублей. Президента интересует, как расходуют эти ресурсы, кто их получил.

— Важный вопрос — рост ВВП и доходов. Поскольку инфляция небольшая, есть возможность двигаться в сторону снижения ставки рефинансирования, чтобы сделать кредиты более дешевыми. Решение по этому вопросу от регулятора ждут до конца месяца, — сказал корреспондент в эфире.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с банковским сектором жестко раскритиковал банкиров. Об этом сообщает TUT.BY.
 
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