Белорусские пограничники записали ролик ко Дню медработника

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские пограничники присоединились к акции #ДзякуйДоктар и подготовили поздравительный видеоролик со словами благодарности медработникам накануне их профессионального праздника. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.





На видео снято, как военнослужащие роты почетного караула Госпогранкомитета выстроились на плацу в форме сердца, а затем выложили винтовками слово "Дзякуй".

Картинка сопровождается текстом: "В любое время дня и ночи для подвига есть место и у вас. Сегодня вы своей самоотверженной работой храните мир и жизнь для нас. Без вас никуда, за вами страна".