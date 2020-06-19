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Белорусские пограничники записали ролик ко Дню медработника

19.06.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские пограничники присоединились к акции #ДзякуйДоктар и подготовили поздравительный видеоролик со словами благодарности медработникам накануне их профессионального праздника. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Белорусские пограничники записали ролик ко Дню медработника

На видео снято, как военнослужащие роты почетного караула Госпогранкомитета выстроились на плацу в форме сердца, а затем выложили винтовками слово "Дзякуй".

Картинка сопровождается текстом: "В любое время дня и ночи для подвига есть место и у вас. Сегодня вы своей самоотверженной работой храните мир и жизнь для нас. Без вас никуда, за вами страна".

 
 
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  Белорусские пограничники присоединились к акции #ДзякуйДоктар и подготовили поздравительный видеоролик со словами благодарности медработникам накануне их...
 
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