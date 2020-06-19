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Бабарико в СИЗО КГБ. Петицию с требованием его отпустить подписали более 100 тысяч человек

19.06.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня штаб Виктора Бабарико сообщил о местонахождении кандидата в кандидаты и его сына. По их информации, оба Бабарико сейчас в СИЗО КГБ. Адвокатов к ним до сих пор не пустили. В штабе ожидают, что это произойдет сегодня.

Бабарико в СИЗО КГБ. Петицию с требованием его отпустить подписали более 100 тысяч человек

— Штаб работает в том же режиме. Пикеты также работают, — прокомментировали представители Бабарико.

На данный момент его инициативная группа собрала 434 985 подписей. Они проверены и отобраны, вскоре будут направлены в избирательные комиссии.

Тем временем вчера появилась петиция с требованием отпустить Виктора Бабарико. На данный момент ее подписали более 60 тысяч человек.

Напомним, вчера КГК официально заявил о задержании этого претендента на место президента. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико задержан в связи с тем, что был «непосредственным организатором противоправной деятельности».

— Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов, — заявил Тертель.

Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовные дела по следующим статьям: ст. 243 («Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере»), ст. 235 («Легализация средств, добытых преступным путем»), ст. 210 («Хищение в особо крупном размере»), ст. 209 («Мошенничество»), а также по ст. 430 («Получение взятки») и ст. 431 («Дача взятки»). Всего задержано порядка двадцати человек, включая Виктора Бабарико.

 
 
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  Сегодня штаб Виктора Бабарико сообщил о местонахождении кандидата в кандидаты и его сына. По их информации, оба Бабарико сейчас в СИЗО КГБ. Адвокатов к ним до сих...
 
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