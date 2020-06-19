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Посмотрите, как инспектор ГАИ спасал водителя, который перевернулся на Renault в Копыльском районе

19.06.2020 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 16 июня в Копыльском районе перевернулся Renault, первую медицинскую помощь водителю оказывал сотрудник ГАИ. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Информация об аварии на 10-м километре трассы Копыль — Грозово — Греск поступила в милицию около 17.00. Выяснилось, что 53-летний водитель Renault не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

Прибыв на место происшествия, инспектор ГАИ незамедлительно оказал первую медицинскую помощь водителю, у которого было сильное кровотечение, — он наложил жгут и обездвижил руку. Затем пострадавший был передан медикам и доставлен в больницу.

 
 
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