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Посмотрите, как инспектор ГАИ спасал водителя, который перевернулся на Renault в Копыльском районе
Источник материала: Tut.by
Днем 16 июня в Копыльском районе перевернулся Renault, первую медицинскую помощь водителю оказывал сотрудник ГАИ. Об этом
Информация об аварии на 10-м километре трассы Копыль — Грозово — Греск поступила в милицию около 17.00. Выяснилось, что 53-летний водитель Renault не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.
Прибыв на место происшествия, инспектор ГАИ незамедлительно оказал первую медицинскую помощь водителю, у которого было сильное кровотечение, — он наложил жгут и обездвижил руку. Затем пострадавший был передан медикам и доставлен в больницу.
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Пострадавший был передан медикам и доставлен в больницу.
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