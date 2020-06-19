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На параде 24 июня в Москве впервые покажут «Панцирь» с миниатюрными ракетами

19.06.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ» с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, пишет ТАСС по итогам ночных репетиций парада.


Фото: wikipedia.org

Среди прочих новинок, участвовавших в репетициях парада в столице 17 и 18 мая, в составе механизированной колонны были представлены боевые машины модернизированного «Панциря-СМ» на колесном шасси «Торнадо-К». На новом комплексе вместо стандартного контейнера под одну зенитную ракету устанавливается кассета с четырьмя ракетами меньшего диаметра для борьбы с мини-беспилотниками.

Уничтожение мини-беспилотников, например, используемых в военных целях гражданских квадрокоптеров, представляет трудность для стандартных комплексов ПВО по двум причинам. С одной стороны, дроны небольшого размера, летящие на малой скорости, тяжело засечь и сопровождать, с другой стороны, поражение их обычными ракетами, предназначенными для целей типа самолета или крылатой ракеты, нецелесообразно с точки зрения стоимости боеприпасов. В новом «Панцире» должны быть решены обе эти проблемы.

ТАСС не располагает информацией об этапе разработки, на котором находится новый комплекс ПВО.

В январе в интервью ТАСС главный конструктор «Панциря» Валерий Слугин сообщал ТАСС, что цикл разработки, производства и испытаний новых малогабаритных ракет для «Панциря» займет более трех-четырех лет. Он добавил, что в настоящее время по этой теме ведутся научно-исследовательские работы. Конструктор уточнял, что с помощью мини-ракеты будут решены две задачи: увеличение боекомплекта одного комплекса при стрельбе по малоразмерным целям и снижение стоимости их уничтожения.

Боекомплект нового «Панциря», отмечал Слугин, может быть увеличен за счет установки кассет в каждую из стандартных пусковых установок комплекса с 12 до 48 ракет. Малогабаритные ракеты смогут поражать мини-дроны на дистанции в 5−7 км, в то время как обычные «большие» ракеты «Панциря» бьют на дистанцию до 30 км.

О «Панцире»

Комплекс «Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Вооружение базовой версии «Панциря» состоит из 12 зенитных управляемых ракет. Также комплекс оснащен двумя скорострельными пушками калибра 30 мм.

 
 
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