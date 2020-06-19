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Житель Копыля за рулём Renault съехал в кювет. Первую помощь водителю оказали сотрудники ГАИ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 июня около пяти часов вечера в Копыльском районе перевернулся автомобиль.
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Прибывшие к месту происшествия сотрудники ДТП оказали водителю первую помощь. Мужчине наложили жгут и обездвижили руку. Далее пострадавший был осмотрен медиками и госпитализирован.
На прошлой неделе в Минске перевернулась машина.
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Новости Беларуси. 16 июня около пяти часов вечера в Копыльском районе перевернулся автомобиль. Как сообщает МВД Беларуси, Renault под управлением 53-летнего жителя...
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