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Житель Копыля за рулём Renault съехал в кювет. Первую помощь водителю оказали сотрудники ГАИ

19.06.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 июня около пяти часов вечера в Копыльском районе перевернулся автомобиль.

Как сообщает МВД Беларуси, Renault под управлением 53-летнего жителя Копыля двигался по дороге Копыль – Грозово – Греск. На 10 км автомобиль выехал за пределы проезжей части и опрокинулся.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники ДТП оказали водителю первую помощь. Мужчине наложили жгут и обездвижили руку. Далее пострадавший был осмотрен медиками и госпитализирован.

На прошлой неделе в Минске перевернулась машина.

Водитель автомобиля скрылся с места ДТП – здесь подробности

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 16 июня около пяти часов вечера в Копыльском районе перевернулся автомобиль. Как сообщает МВД Беларуси, Renault под управлением 53-летнего жителя...
 
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