Минчанам выплатят помощь. Но есть условие

Источник материала: Myfin

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«Речь идет о работниках столичных организаций (за исключением бюджетных и приравненных к ним по оплате труда), находившихся в социальных отпусках по инициативе нанимателя без сохранения заработной платы и имеющих среднедушевой доход за предшествующие три месяца на каждого члена семьи ниже величины бюджета прожиточного минимума - 246,78 рубля», - сказано в сообщении, цитирует БЕЛТА.

За предоставлением помощи нужно обращаться в органы социальной защиты по месту регистрации.

Что это значит?

Таким образом, городские власти предоставят поддержку работникам столичных организаций, которые более уязвимы в нынешних сложных условиях из-за пандемии. В данном случае речь не идет о бюджетниках.

Адресная помощь оказывается на основании указов президента Беларуси № 178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан» от 28 мая 2020 года и № 41 «О государственной адресной социальной помощи» от 19 января 2012 года.