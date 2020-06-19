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Минчанам выплатят помощь. Но есть условие
Источник материала: Myfin
«Речь идет о работниках
столичных организаций (за исключением
бюджетных и приравненных к ним по оплате
труда), находившихся в социальных
отпусках по инициативе нанимателя без
сохранения заработной платы и имеющих
среднедушевой доход за предшествующие
три месяца на каждого члена семьи ниже
величины
За предоставлением помощи нужно обращаться в органы социальной защиты по месту регистрации.
Что это значит?
Таким образом, городские власти предоставят поддержку работникам столичных организаций, которые более уязвимы в нынешних сложных условиях из-за пандемии. В данном случае речь не идет о бюджетниках.
Адресная помощь оказывается на основании указов президента Беларуси № 178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан» от 28 мая 2020 года и № 41 «О государственной адресной социальной помощи» от 19 января 2012 года.
Источник: Myfin.by
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