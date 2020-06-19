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Ученые раскрыли тайну «мяча» из Антарктиды

19.06.2020 13:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые раскрыли тайну «мяча» из Антарктиды

Международная группа исследователей выяснила, что ископаемое, напоминающее спущенный мяч, обнаруженное в Антрактиде в 2011 году, является яйцом. Ученые заявляют, что его отложила миллионы лет назад гигантская морская рептилия. Об этом говорится в журнале Nature.

Ископаемое изучали с помощью микроскопов. Ученые обнаружили несколько слоев мембраны. Это стало подтверждением догадки, что речь идет о яйце с мягкой скорлупой. Возраст ископаемого составляет порядка 66 миллионов лет.

Яйцо оказалось пустым. Поэтому исследователи сопоставляли пропорции 259 живых рептилий с размерами их яиц. Это делалось для идентификации существа, отложившего яйцо десятки миллионов лет назад. Ученые изучили каталог вымерших рептилий, которые могли бы подходить по размеру. Так был сделан вывод, что рассматриваемое яйцо отложила древняя морская рептилия мозазавр.

Исследуемый образец – первое ископаемое яйцо, найденное в Антарктиде. Также находка ценна тем, что ранее существовал тезис, что мозазавры не откладывали яйца.

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Международная группа исследователей выяснила, что ископаемое, напоминающее спущенный мяч, обнаруженное в Антрактиде в 2011 году, является яйцом. Ученые заявляют,...
 
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