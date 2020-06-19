В Любанском районе мужчина из ревности повесил собак своей возлюбленной

Источник материала: Слуцк Город





Любанские следователи устанавливают обстоятельства жестокого обращения с собаками.

Всё началось с того, что днем 8 июня участковый зашел во двор к 34-летнему жителю агрогородка Речень и увидел, как мужчина совершает противоправные действия в отношении животных.

В последствии выяснилось, что мужчина проживал с женщиной, которая от него уехала в другой город, оставив на время двух своих собак. Хозяин дома из ревности намотал на шеи собак веревки и повесил одну из них на хозпостройке, а вторую - на перилах лестницы.

Согласно результатам вскрытия, смерть животных наступила в результате асфиксии (удушения). Следователи в отношении мужчины возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель (ст. 339-1 Уголовного кодекса Беларуси).

Подозреваемый допрошен, раскаялся в содеянном. К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по результатам расследования, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.







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