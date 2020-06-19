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В Любанском районе мужчина из ревности повесил собак своей возлюбленной
19.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Любанские следователи устанавливают обстоятельства жестокого обращения с собаками.
Всё началось с того, что днем 8 июня участковый зашел во двор к 34-летнему жителю агрогородка Речень и увидел, как мужчина совершает противоправные действия в отношении животных.
В последствии выяснилось, что мужчина проживал с женщиной, которая от него уехала в другой город, оставив на время двух своих собак. Хозяин дома из ревности намотал на шеи собак веревки и повесил одну из них на хозпостройке, а вторую - на перилах лестницы.
Подозреваемый допрошен, раскаялся в содеянном. К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по результатам расследования, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
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Всё началось с того, что днем 8 июня участковый зашел во двор к 34-летнему жителю агрогородка Речень и увидел, как мужчина совершает противоправные действия в...
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