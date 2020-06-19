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Лукашенко задал тренд на смягчение финансовой политики

19.06.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал смягчить проводимую в стране финансовую политику. Об этом глава государства заявил на совещании о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко задал тренд на смягчение финансовой политики

Президент обсудил с участниками совещания стратегическую, по его словам, тему дальнейшего кредитования экономики. "Текущие трудности мы, конечно же, решим. Это я гарантирую. Но со следующего года нам надо прирастать среднемировыми темпами", - отметил он.

"Последние 5 лет мы проводили жесткую денежную и валютную политику. Накопили определенные золотовалютные резервы и остатки бюджета. Всегда знали, это - на черный день. Я не хочу сказать, что этот черный день пришел. И в этом вся проблема, потому что мы не знаем, как себя поведет мировая экономика, от которой мы (да и не только мы) зависим по уши. Все глобализировано, все увязано, - сказал Александр Лукашенко. - Сложность в том, чтобы понять: сегодня - это черный день или будет еще чернее, как у других государств".

Лукашенко задал тренд на смягчение финансовой политики

В качестве примера он привел сложную обстановку в США, странах Европы, нестабильную ситуацию в азиатском регионе. "Ситуация очень сложная. Понятно, что сейчас нужны определенные меры поддержки. Пусть не по меркам черного дня, но определенные меры поддержки должны быть. Однозначно мы должны задать устойчивый тренд на смягчение финансовой политики", - подчеркнул Президент.

Глава государства обратил внимание на необходимость использования всех инструментов для пополнения ресурсной базы банков: депозитных аукционов Минфина, ослабления резервных требований Нацбанка для поддержания ликвидности, прибыли банковской системы и тому подобного.

Президент также сделал акцент на обеспечении постоянного роста кредитования экономики. "Прошу не зажимать эти условия", - подчеркнул он.

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал смягчить проводимую в стране финансовую политику. Об этом глава государства заявил на совещании о мерах...
 
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