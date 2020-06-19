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СМИ: жители Аризоны эвакуируются из-за природных пожаров

19.06.2020 14:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СМИ: жители Аризоны эвакуируются из-за природных пожаров

Более двух тысяч жителей Аризоны (США) были эвакуированы из-за природных пожаров в штате. Об этом информирует Daily Mail.

Пожары начались в Национальном заповеднике Тонто. Сильный ветер и очень низкая влажность способствовали тому, что стихия вышла из-под контроля. Огонь уже распространен на площади свыше 42 тысяч гектаров.

Отмечается, что этот пожар – седьмой по масштабности за всю историю Аризоны.

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Более двух тысяч жителей Аризоны (США) были эвакуированы из-за природных пожаров в штате. Об этом информирует Daily Mail. Пожары начались в Национальном заповеднике...
 
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