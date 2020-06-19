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В Беларуси смещены сроки вступительной кампании
Источник материала: ОНТ
Сроки вступительной кампании в этом году из-за эпидемиологической ситуации перенесены.
На две недели сдвинулось начало централизованного тестирования. Первый тест пройдет 25-го июня. А вот ровно через месяц – 25-го июля – начнется подача документов в вузы. В нынешнем году высшие учебные заведения намерены набрать 55 тысяч студентов, почти половина будет учиться на бюджете.
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Сроки вступительной кампании в этом году из-за эпидемиологической ситуации перенесены. На две недели сдвинулось начало централизованного тестирования. Первый...
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