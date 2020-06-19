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Правозащитники признали Виктора и Эдуарда Бабарико и задержанных членов инициативной группы политзаключенными

19.06.2020 15:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правозащитники считают, что реальными основаниями уголовного преследования Виктора Бабарико и членов его инициативной группы являются политические мотивы, направленные на прекращение его публичной деятельности по выдвижению его в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь и дальнейшем участии в выборах. На основании этого правозащитники признают четверых задержанных, Виктора и Эдуарда Бабарико, Светлану Купрееву и Владимира Дударева, политическими заключенными. Об этом говорится в совместном заявлении белорусских правозащитных организаций.


Виктор и Эдуард Бабарико. Фото: избирательный штаб Бабарико

В заявлении говорится, задержание Виктора и Эдуарда Бабарико и членов их инициативной группы Светланы Купреевой и Виктора Дударева стало продолжением волны репрессий, которые начались в стране с момента объявления парламентом президентской избирательной кампании. За период от начала избирательной кампании сотни граждан были подвергнуты различным видам репрессий и преследования: увольнениям с работы, административным арестам и штрафам. Особенно жестоким репрессиям были подвергнуты члены инициативных групп по выдвижению в качестве кандидатов в президенты Светланы Тихановской и Виктора Бабарико.

— Президентская кампания происходит в условиях запугивания общества, угроз и давления. Действующий глава государства лично неоднократно угрожал своим политическим оппонентам, включая Виктора Бабарико. Учитывая данные обстоятельства, мы приходим к выводу, что реальными основаниями уголовного преследования Виктора Бабарико и членов его инициативной группы явятся политические мотивы, направленные на прекращение его публичной деятельности по выдвижению его в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь и дальнейшем участии в выборах, — считают правозащитники.

Они также отмечают, что продемонстрированы подходы следственных органов к расследованию уголовного дела в отношении потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико и членов его инициативной группы — нарушение презумпции невиновности, грубое нарушение права на защиту и другие — подчеркивают неправовой характер данных действий.

На основании этого, правозащитники заявили о признании Виктора Бабарико, Эдуарда Бабарико, Светланы Купреевой, Владимира Дударева политическими заключенными и требуют:

  • немедленного освобождения В. Бабарико, Э. Бабарико, С. Купреевой и В. Дударева из-под стражи;
  • обеспечения В. Бабарико возможности безпрепятственного участия в свободных и демократических выборах, основанных на принципах равной, конкурентной политической борьбы;
  • отказа от использования методов уголовного преследования как инструмента давления на участников избирательной кампании;
  • немедленного прекращения репрессий в отношении граждан и непосредственных участников избирательного процесса, а также освобождения всех политических заключенных.

 
 
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Правозащитники считают, что реальными основаниями уголовного преследования Виктора Бабарико и членов его инициативной группы являются политические мотивы,...
 
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