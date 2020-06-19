ДЕЙСТВИЕ УГАРНОГО ГАЗА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Источник материала: Ивьевский край

Угарный газ - это бесцветный газ без запаха и цвета, который является результатом работы неправильно установленных (эксплуатируемых) или неисправных газовых приборов. Угарный газ является продуктом неполного сгорания природного и сжиженного газа.

Появление угарного газа в доме может быть результатом:

- ненадлежащим образом установленных или обслуживаемых приборов;

- неправильная эксплуатация газового оборудования;

- поломка газовых приборов;

- засорение дымоходов.

При попадании в организм угарный газ связывается с гемоглобином крови и блокирует передачу кислорода в клетки организма. При содержании 0,08 % СО во вдыхаемом воздухе человек чувствует головную боль и удушье. При повышении концентрации СО до 0,32 % возникают паралич и потеря сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2 % сознание теряется после двух - трёх вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты.

Признаки присутствия угарного газа:

- огонь горелки стал желтого цвета;

- необъяснимая тошнота, головокружение и симптомы гриппа.

Если вы чувствуете, что отравились угарным газом или почувствовали присутствие угарного газа в доме:

- немедленно прекратите эксплуатацию газового прибора путем закрытия кранов на опусках к газовым приборам;

- организуйте проветривание помещения, квартиры или дома путем открытия окон и дверей во всех помещениях;

- немедленно обратитесь за медицинской помощью по тел. 103, а также в аварийную газовую службу по тел. 104.

До прибытия врача необходимо:

- вывести или вынести потерпевшего из загазованного помещения или загазованной зоны на улицу (в теплое время года) или в теплое помещение с чистым воздухом (в холодное время года). Положить на спину, расстегнуть одежду для облегчения дыхания и укрыть одеялом, пальто;

- если потерпевший в сознании, напоить горячим крепким чаем или кофе;

- следить за тем, чтобы потерпевший не уснул;

- при остановке дыхания потерпевшему необходимо на свежем воздухе или в проветриваемом помещении делать искусственное дыхание до появления естественного дыхания или до прихода врача;

- очистить рот от рвотных масс и слизи;

- дать понюхать нашатырный спирт;

- при возбужденном состоянии потерпевшего принять меры к предупреждению ушибов.

Угарный газ - это газ без вкуса, цвета и запаха и поэтому очень важно иметь возможность определения его наличия в помещениях. С этой целью в последние годы разработаны датчики угарного газа, как зарубежными, так и отечественными производителями. Называться этот прибор может по-разному - датчик бытового угарного газа, газовый сигнализатор или универсальный детектор загрязнителей воздуха, но назначение их одно - обнаружить наличие угарного газа и спасти вашу жизнь.

Вызов аварийной службы ПУ "Гродногаз" по тел. 104.

Телефон для справок ПУ "Гродногаз" +375 (152) 49-21-19

или короткий номер 162.