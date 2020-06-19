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Лукашенко: Никому не позволю сломать страну
19.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Никому не позволим сломать страну. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании. По словам президента, во время предвыборной кампании некоторые политические силы пытаются воспользоваться моментом и дестабилизировать ситуацию в обществе, передает телеканал «МИР 24».
Также на совещании у президента говорили о поддержке экономики со стороны банков. Предприятия смогут рассчитывать на финансовую помощь под конкретные экспортные контракты, без загрузки складов. Лукашенко потребовал, чтобы в первую очередь деньги шли на выплату заработных плат сотрудникам.
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Во время предвыборной кампании некоторые политические силы пытаются дестабилизировать ситуацию в обществе, заявил президент Беларуси.
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