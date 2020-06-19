Лукашенко: Никому не позволю сломать страну

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Никому не позволим сломать страну. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании. По словам президента, во время предвыборной кампании некоторые политические силы пытаются воспользоваться моментом и дестабилизировать ситуацию в обществе, передает телеканал «МИР 24».

«Я ни в коем случае, и по своим функциональным обязанностям, как президент по Конституции, и просто как человек, который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства, никому не позволю сломать эту страну. Я хочу, чтобы меня понимали вы и другие. Для меня нет большей ценности, чем Беларусь – суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило», – сказал Лукашенко.

Также на совещании у президента говорили о поддержке экономики со стороны банков. Предприятия смогут рассчитывать на финансовую помощь под конкретные экспортные контракты, без загрузки складов. Лукашенко потребовал, чтобы в первую очередь деньги шли на выплату заработных плат сотрудникам.