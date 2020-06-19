Встреча с депутатом. Действенный союз в разрешении проблем

Источник материала: Ивьевский край

Именно так можно охарактеризовать личную инициативу граждан и поддержку органов власти. К такому выводу пришли жители Лаздунского сельсовета на встрече с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александром Ивановичем Маркевичем, состоявшейся 18 июня.









Перед тем, как выслушать вопросы сельчан, Александр Иванович рассказал о результатах работы депутатского корпуса. Было отмечено, что силами народных избранников решено немало вопросов, касающихся преимущественно деятельности коммунального хозяйства, ремонта дорог, благоустройства и многого другого. Депутат подчеркнул, что еще есть куда стремиться, и в текущем году работа в данных направлениях будет продолжена.

В беседе с гражданами поднимались наиболее важные для сельских жителей проблемы, связанные с электрификацией жилых домов и необходимостью модернизации электросетей, ремонтом дороги из Лаздун в Лелюки, невозможность снятия наличных денег в связи с закрытием отделения банка.

Все обращения были проанализированы и рассмотрены оптимальные варианты их решения. Как отметил Александр Иванович, для каждого человека важны именно эти проблемы, и если люди обращаются за помощью, ее необходимо оказать.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.