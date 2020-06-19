Буря в Минске: стихия повалила деревья и затопила улицы города

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сорванные крыши, поваленные деревья и помятые машины. Коммунальные службы Минска устраняют последствия урагана, который прошел накануне, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Гроза с ливнем и градом повалила около сотни деревьев в белорусской столице. Некоторые районы превратились в реки. По всему городу спасатели фиксировали подтопленные дороги. Частично пришлось остановить движение троллейбусов, автобусов и трамваев. Стихия срывала крыши со зданий и навесы с остановок. Сейчас идет восстановление инфраструктуры.

«У нас сейчас напряженная работа, чтобы убрать все эти последствия. Это все будет в продленке делаться, в выходные. Только 30 человек пилят деревья, чистят. В этом году много ветров, раньше не было такого. Осадки вымывают почву, и деревья при ветре вырывает с корнем», – отметила руководитель службы благоустройства Минскзеленстроя Анжелика Пузанкова.

Как отмечают синоптики, в Минске выпала четверть месячной нормы осадков. А порывы ветра достигали 18 метров в секунду. По данным медиков, жертв нет.