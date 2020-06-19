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Буря в Минске: стихия повалила деревья и затопила улицы города
19.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сорванные крыши, поваленные деревья и помятые машины. Коммунальные службы Минска устраняют последствия урагана, который прошел накануне, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Гроза с ливнем и градом повалила около сотни деревьев в белорусской столице. Некоторые районы превратились в реки. По всему городу спасатели фиксировали подтопленные дороги. Частично пришлось остановить движение троллейбусов, автобусов и трамваев. Стихия срывала крыши со зданий и навесы с остановок. Сейчас идет восстановление инфраструктуры.
Как отмечают синоптики, в Минске выпала четверть месячной нормы осадков. А порывы ветра достигали 18 метров в секунду. По данным медиков, жертв нет.
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В Минске выпала четверть месячной нормы осадков. А порывы ветра достигали 18 метров в секунду.
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