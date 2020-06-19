О запрете движения по улице Проектируемой в ЮЗМРН-5 (укладка асфальта). Это там, где изменили направление главной дороги

Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с проведением работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по улице Проектируемой № 1 в г. Бресте с 8.00 часов 22 июня до 17.00 часов 26 июня 2020 г.





Решение принято для выполнения филиалом коммунального унитарного предприятия «Брестский городской ремонтно-строительный трест» «Брестское управление механизации» работ по укладке бесстыкового асфальтного покрытия дороги по объекту «Застройка юго-западного микрорайона №5 в г.Бресте. 5 очередь строительства».









Между тем, на перекрёстке Екельчика и Грюнвальдской изменена схема проезда, а конкретно - направление главной дороги.







