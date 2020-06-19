|
За 600 тысяч рублей. Право аренды универсама «Столичный» продали на аукционе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 600 тысяч белорусских рублей обойдется право аренды легендарного универсама «Столичный». 19 июня состоялся аукцион, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На торговые площади в центре Минска претендовали несколько желающих. Стартовая цена лота начиналась с чуть более 2000 рублей. В мае 2020 года предыдущий арендатор «Столичного» решил отказаться от него. Городские власти приняли решение универсам сохранить и найти для него нового оператора.
Игорь Ладутенко, первый заместитель директора Минского городского центра недвижимости:
Стоит отметить, что история универсама «Столичный» ведется с 60-х годов прошлого столетия. Не так давно магазин пережил масштабную реконструкцию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В 600 тысяч белорусских рублей обойдется право аренды легендарного универсама «Столичный». 19 июня состоялся аукцион, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)