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В Барановичах легковой автомобиль сбил ребенка
19.06.2020 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло вечером 19 июня на улице Франциска Скорины, возле стоянки магазина «Евроопт».
ДТП на улице Франциска Скорины. Фото: Татьяна МАЛЕЖ
Женщина-водитель на автомобиле Toyota ехала по улице Франциска Скорины со стороны «Евроопта». При повороте на стоянку к магазину она сбила мальчика, который на велосипеде переезжал проезжую часть по пешеходному переходу.
Ребенка увезла скорая.
Фото: Татьяна МАЛЕЖ
Фото: Татьяна МАЛЕЖ
Фото: Татьяна МАЛЕЖ
По факту ДТП проводится проверка.
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ДТП произошло вечером 19 июня на улице Франциска Скорины, возле стоянки магазина «Евроопт». ДТП на улице Франциска Скорины. Фото: Татьяна МАЛЕЖ Женщина-водитель...
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