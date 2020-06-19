В Барановичах легковой автомобиль сбил ребенка

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло вечером 19 июня на улице Франциска Скорины, возле стоянки магазина «Евроопт».





ДТП на улице Франциска Скорины. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Женщина-водитель на автомобиле Toyota ехала по улице Франциска Скорины со стороны «Евроопта». При повороте на стоянку к магазину она сбила мальчика, который на велосипеде переезжал проезжую часть по пешеходному переходу.

Ребенка увезла скорая.





Фото: Татьяна МАЛЕЖ





Фото: Татьяна МАЛЕЖ





Фото: Татьяна МАЛЕЖ

По факту ДТП проводится проверка.