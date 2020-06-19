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В Барановичах легковой автомобиль сбил ребенка

19.06.2020 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло вечером 19 июня на улице Франциска Скорины, возле стоянки магазина «Евроопт».

В Барановичах легковой автомобиль сбил ребенка

ДТП на улице Франциска Скорины. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Женщина-водитель на автомобиле Toyota ехала по улице Франциска Скорины со стороны «Евроопта». При повороте на стоянку к магазину она сбила мальчика, который на велосипеде переезжал проезжую часть по пешеходному переходу.

Ребенка увезла скорая.

В Барановичах легковой автомобиль сбил ребенка

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

В Барановичах легковой автомобиль сбил ребенка

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

В Барановичах легковой автомобиль сбил ребенка

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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  ДТП произошло вечером 19 июня на улице Франциска Скорины, возле стоянки магазина «Евроопт». ДТП на улице Франциска Скорины. Фото: Татьяна МАЛЕЖ Женщина-водитель...
 
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