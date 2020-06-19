Дошло до перекрытия проспекта Машерова. Всех разворачивают

Источник материала: Виртуальный Брест

В данный момент вот так. Пропускают только общественный транспорт. Как долго будет перекрыт центральный проспект Бреста, неизвестно. Вероятно, пока люди не разойдутся.





фото - А.Горщарик





Движение перекрыто с двух сторон, у бульвара и у Ленина.





А люди всё стоят, автомобили, когда их ещё пропускали, сигналят.