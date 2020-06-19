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Дошло до перекрытия проспекта Машерова. Всех разворачивают
19.06.2020 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В данный момент вот так. Пропускают только общественный транспорт. Как долго будет перекрыт центральный проспект Бреста, неизвестно. Вероятно, пока люди не разойдутся.
фото -
Движение перекрыто с двух сторон, у бульвара и у Ленина.
А люди всё стоят, автомобили, когда их ещё пропускали, сигналят.
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В данный момент вот так. Пропускают только общественный транспорт. Как долго будет перекрыт центральный проспект Бреста, неизвестно. Вероятно, пока люди не...
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