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Дошло до перекрытия проспекта Машерова. Всех разворачивают

19.06.2020 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В данный момент вот так. Пропускают только общественный транспорт. Как долго будет перекрыт центральный проспект Бреста, неизвестно. Вероятно, пока люди не разойдутся.

Дошло до перекрытия проспекта Машерова. Всех разворачивают

фото - А.Горщарик

Дошло до перекрытия проспекта Машерова. Всех разворачивают

Движение перекрыто с двух сторон, у бульвара и у Ленина.

Дошло до перекрытия проспекта Машерова. Всех разворачивают

А люди всё стоят, автомобили, когда их ещё пропускали, сигналят.

 
Теги: Брест
 
 
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  В данный момент вот так. Пропускают только общественный транспорт. Как долго будет перекрыт центральный проспект Бреста, неизвестно. Вероятно, пока люди не...
 
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