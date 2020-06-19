Сморите на акцию на проспекте Машерова сверху. Как это было

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 19 июня 2020 года в Бресте проходит акция солидарности с задержанными. Вдоль проспекта Машерова выстроились сотни людей, при этом с двух сторон улицы.





Акция началась у кинотеатра Беларусь , но затем люди перешли на проспект Машерова.





Ближе к вечеру ОМОН попытался прогнать людей , но они, люди, возвращались снова, просто обойдя сотрудников по кругу.





Много видео, которыми брестчане делятся в телеграм-каналах, по ссылке .























