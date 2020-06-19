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Сморите на акцию на проспекте Машерова сверху. Как это было

19.06.2020 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 19 июня 2020 года в Бресте проходит акция солидарности с задержанными. Вдоль проспекта Машерова выстроились сотни людей, при этом с двух сторон улицы.

Сморите на акцию на проспекте Машерова сверху. Как это было

Акция началась у кинотеатра Беларусь, но затем люди перешли на проспект Машерова.

Сморите на акцию на проспекте Машерова сверху. Как это было

Ближе к вечеру ОМОН попытался прогнать людей, но они, люди, возвращались снова, просто обойдя сотрудников по кругу.

Сморите на акцию на проспекте Машерова сверху. Как это было

Много видео, которыми брестчане делятся в телеграм-каналах, по ссылке.

Сморите на акцию на проспекте Машерова сверху. Как это было

Сморите на акцию на проспекте Машерова сверху. Как это было

Сморите на акцию на проспекте Машерова сверху. Как это было

Сморите на акцию на проспекте Машерова сверху. Как это было

Сморите на акцию на проспекте Машерова сверху. Как это было

Сморите на акцию на проспекте Машерова сверху. Как это было

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 19 июня 2020 года в Бресте проходит акция солидарности с задержанными. Вдоль проспекта Машерова выстроились сотни людей, при этом с двух сторон улицы. ...
 
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