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Сморите на акцию на проспекте Машерова сверху. Как это было
19.06.2020 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 19 июня 2020 года в Бресте проходит акция солидарности с задержанными. Вдоль проспекта Машерова выстроились сотни людей, при этом с двух сторон улицы.
Акция
Ближе к вечеру
Много видео, которыми брестчане делятся в телеграм-каналах,
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Сегодня, 19 июня 2020 года в Бресте проходит акция солидарности с задержанными. Вдоль проспекта Машерова выстроились сотни людей, при этом с двух сторон улицы. ...
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