Новый защитник ХК «Юность»: раньше играл только по российскому чемпионату, попробуем здесь поиграть

Наталья Федорцова:
Как возник вариант с «Юностью»?
Роман Таталин:
Появился такой вариант, решил попробовать, можно сказать, заграница – ни разу не был, поэтому решил что-то поменять. Почему нет?
Наталья Федорцова:
А Беларусь считается заграницей?
Роман Таталин:
Я в том смысле, что раньше играл только по российскому чемпионату. Думаю, это хорошая идея – поменять что-то. Попробуем здесь поиграть.
Наталья Федорцова:
Ваш предыдущий клуб «Хумо» отказался от участия в следующем сезоне, как отреагировали на эту новость?
Роман Таталин:
Всегда жалко, когда снимаются команды, тем более такие хорошие. Я думаю, они еще будут участвовать через год. Пандемия все-таки оставляет свои следы. Да, пришлось менять клуб, но это привычно для спортсменов, ничего страшного здесь нет. Наоборот, определенный интерес проявить себя – новый вызов.