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Самое время узнать, что делать, если вас задержали в Беларуси. Объясняет адвокат

19.06.2020 11:52 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Адвокат из Минска Мария Колесова-Гудилина запустила тред в твиттере, который начался со слов: «Я тут поняла, что многие не понимают, как себя вести, если вас задержали. Читайте мои мини-советы». Цитируем твиты Марии, которые сейчас особенно актуальны.

1. Первое и самое главное в такой ситуации: постарайтесь все же не теряться и, насколько возможно, держите себя в руках.

2. Главное – не нужно при это произносить необдуманных слов. Одним словом – не давать повода ищущим повода. Лучше вообще молчать.

3. Ни в коем случае не сопротивляйтесь.

4. Вы реально можете уточнить, кто и по какому поводу вас задержал, и если вам не дали внятного ответа, не представились, или вы действительно не понимаете, что произошло, и не совершали каких-либо преступных деяний, – можете одной-двумя фразами выразить свое несогласие.

5. Требуйте адвоката! Если вы подозреваете, что вас могут задержать, то заключите ДОГОВОР С АДВОКАТОМ, которому доверяете. Сообщите родственникам его/ее контактные данные.

6. Задержание не может длится более 72 часов, а при подозрении в совершении преступлений [тяжких или особо тяжких] – не более десяти суток.

7. После этого к вам либо будет применена мера пресечения, либо вы подлежите освобождению.

8. Немедленно после задержания вам обязаны предоставить копию постановления о задержании, копию постановления о возбуждении уголовного дела (если оно возбуждено) или копию постановления о признании вас подозреваемым.

9. Согласно п. 8 ст. 41 УПК, по вашему ходатайству вас обязаны в течение 24 часов с момента фактического задержания допросить следователь с участием адвоката.

10. Согласно ст. 115 УПК, о задержании лица и месте нахождения задержанного орган, ведущий уголовный процесс и осуществивший задержание, обязан в течение 12 часов с момента фактического задержания уведомить кого-либо из совершеннолетних членов его семьи или близких родственников либо предоставить возможность такого уведомления самому задержанному.

11. Задержание и содержание под стражей (в просторечии – арест) – две большие разницы. Последнее – это мера пресечения. Она может применяться только с постановления следователя и с санкции прокурора.

12. С момента фактического задержания – вы автоматически становитесь подозреваемым, а значит, с этого момента вы имеете право на помощь адвоката (ч. 2 ст. 45 УПК), и не несете никакой правовой ответственности за дачу показаний, отказ от дачи показаний, дачу заведомо ложных показаний.

 
Теги: Минск
 
 
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Адвокат из Минска Мария Колесова-Гудилина запустила тред в твиттере, который начался со слов: «Я тут поняла, что многие не понимают, как себя вести, если вас...
 
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