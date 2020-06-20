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В Солигорске проходит ONLINE – фотоконкурс «Косплей, go!». АНОНС.

20.06.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

10 июня 2020 21:00 963

В Солигорске проходит ONLINE - фотоконкурс «Косплей, go!». АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

C 8 июня по 28 июня 2020 года Дворец культуры г. Солигорска приглашает принять участие в фотоконкурсе «Косплей, go!» в режиме online.

«Мы предлагаем вам найти фото ваших молодых родителей и сделать на них косплей. Посмотрим, разные мы все-таки или похожи? Ждем ваши фотографии в группе ВКонтакте с хештегом #КосплейGO», – говорится в анонсе акции.

К СВЕДЕНИЮ!

Косплейэто перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в костюмы и отыгрывании характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы и других.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

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"Солигорск - Новости"

 
Теги: Новости
 
 
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10 июня 2020 21:00 963 В Солигорске проходит ONLINE - фотоконкурс «Косплей, go!»....
 
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