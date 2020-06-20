|
В Солигорске проходит ONLINE – фотоконкурс «Косплей, go!». АНОНС.
20.06.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
10 июня 2020 21:00 963
В Солигорске проходит ONLINE - фотоконкурс «Косплей, go!». АНОНС.
C 8 июня по 28 июня 2020 года Дворец культуры г. Солигорска приглашает принять участие в фотоконкурсе «Косплей, go!» в режиме online.
«Мы предлагаем вам найти фото ваших молодых родителей и сделать на них косплей. Посмотрим, разные мы все-таки или похожи? Ждем ваши фотографии в группе ВКонтакте с хештегом #КосплейGO», – говорится в анонсе акции.
Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 июня 2020 21:00 963 В Солигорске проходит ONLINE - фотоконкурс «Косплей, go!»....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)