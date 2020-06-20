В Солигорске проходит ONLINE – фотоконкурс «Косплей, go!». АНОНС.

«Мы предлагаем вам найти фото ваших молодых родителей и сделать на них косплей. Посмотрим, разные мы все-таки или похожи? Ждем ваши фотографии в группе ВКонтакте с хештегом #КосплейGO», – говорится в анонсе акции.



К СВЕДЕНИЮ!



Косплей — это перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в костюмы и отыгрывании характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы и других.

