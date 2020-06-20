Строители Пинщины – в числе лучших

Источник материала: Полесская правда



Подведены итоги конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь за 2019 год». Решением организационного комитета и жюри конкурса определены победители и лауреаты. Среди них есть и пинчане.

В номинации «Организация года» среди субподрядных организаций с численностью работающих до 300 человек диплом лауреата присужден филиалу Центральная ремонтная мастерская ОАО «Пинскводстрой».

В номинации «Руководитель года» дипломы лауреатов присуждены:

среди генподрядных организаций с численностью работающих свыше 300 человек – Андрею Анатольевичу Любанскому, директору филиала «Специализированное управление № 138» ОАО «Стройтрест № 2»;

среди специализированных субподрядных организаций, выполняющих сантехнические работы, с численностью работающих до 300 человек – Ивану Францевичу Юшкевичу, начальнику УП «Пинская СПМК-11».

В номинации «Объект года» дипломами лауреатов конкурса отмечены:

среди генподрядных организаций с численностью работающих до 300 человек – филиал «Строительное управление № 100» ОАО «Стройтрест № 2» за объект «Детский сад на 240 мест в микрорайоне «Радужный» г. Пинска»;

среди субподрядных организаций с численностью работающих до 300 человек – филиал ПМК № 58 ОАО «Пинскводстрой» за реконструкцию гидротехнических сооружений Солигорского водохранилища Солигорского района Минской области.

В номинации «Развитие регионов малых и средних городских поселений» Почетные дипломы победителя конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики

Беларусь за 2019 год» присуждены:

среди генподрядных организаций с численностью работающих свыше 300 человек – ОАО «Пинское РСУ» за объекты «Реконструкция помещений части учебного корпуса под размещение амбулаторно-поликлинической службы», «Реконструкция здания общежития под многоквартирный жилой дом», «Реконструкция здания специализированного для образования и воспитания под торговый объект» в г. Пинске»;

среди генподрядных организаций с численностью до 300 человек – СУ № 25 ОАО «Стройтрест № 2» за объект «Квартал многоэтажной застройки в юго-западной части г. Дрогичина». Вторая очередь. (Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным детским садом в г. Дрогичине)».

Поздравляем!