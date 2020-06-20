Анонс. День, когда началась война

Источник материала: Ивьевский край

22 июня. Обычный воскресный день. Люди планировали, как провести свой выходной: сходить в гости, сводить детей в зоопарк, кто-то спешил на футбол, кто-то – на свидание. Скоро они станут героями и жертвами войны, убитыми и ранеными, солдатами и беженцами, блокадниками и узниками концлагерей, партизанами, военнопленными, сиротами, инвалидами. Победителями и ветеранами Великой Отечественной войны.

Впереди – 1418 дней и ночей, отступления и потери, миллионы жертв и победа, которую называли «праздником со слезами на глазах».

Эта трагическая дата, ставшая началом неисчислимых бедствий для многих людей, стала днем памяти и скорби для всего белорусского народа. В этот день по всей стране проводятся памятные мероприятия, различные патриотические акции, приспускаются государственные флаги, возлагаются венки.

В этом году 22 июня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны состоятся два меропрятия: в 12:30 на городском кладбище возле д. Савгути пройдет митинг у братской могилы, а в 14:30 на площадке возле школы аг.Жемыславль состоится открытие информационной доски «Мы помним! Мы гордимся!», посвященной 24 Самаро-Ульяновской Железной дивизии.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.