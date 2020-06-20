Сегодня открывается фестиваль «Кніжныя сустрэчы ў Мірскім замку»

В прошлом году в культурной жизни страны появилось новое событие – фестиваль исторической книги «Кніжныя сустрэчы ў Мірскім замку». Сегодня, 20 июня, древний замок во второй раз приглашает на праздник книги, разумеется, с коррективами, которые вносит эпидемиологическая обстановка.
Форум пройдет под знаком 20-летия включения
— По этим старинным открыткам и фотографиям можно проследить, как менялся замок, как он выглядел в разные эпохи и с разных ракурсов. Представлю также на фестивале свой авторский проект «В поисках утраченного», который начинался на страницах газеты «СБ. Беларусь сегодня». Свои книги, вышедшие в рамках этого проекта, я передам Мирской библиотеке, а также представителям Гродненского университета.
Среди прочего ожидается еще одна интересная презентация, которую проведут сотрудники музея Якуба Коласа: благодаря инициативе музея, семьи классика Коласа и поддержке историка Владимира Лиходедова, в издательстве «Белстан» вышла книга рассказов для детей Якуба Коласа «Міхасёвы прыгоды».
— Гэта першае выданне твораў для дзяцей Якуба Коласа ў ХХI стагоддзі, — объясняет правнучка классика Василина Мицкевич. – Хочацца, каб Коласа добра ведалі і як выдатнага дзіцячага пісьменніка. Плануецца і працяг, яшчэ адна добра ілюстраваная кніга, у якую ўвойдуць такія вядомыя творы, як “Рак-вусач”, “Савось-распуснік” ды іншыя.
Мероприятия фестиваля пройдут и в режиме онлайн, в сети можно будет найти видео с основными моментами форума. По словам директора учреждения «Музей «Замковый комплекс «Мир» Александра Лойко, в комплексе введен масочный режим, дистанцирование, в шаговой доступности имеются дезсредства. Те же, кто придет на фестиваль лично, смогут участвовать в экспресс-экскурсиях, в которых для соблюдения безопасности будет находиться не более пяти человек.