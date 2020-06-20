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Как обойти блокировку сайта?
Источник материала: Партизан
В Беларуси вновь времена тревожные. Отключают интернет, опять начались DDOS-атаки, власти в любой момент могут пойти и на блокировку интернет-ресурсов. Поэтому напоминаем способы доступа к информации в условиях "ЧП".
Нужно понимать, что интернет устроен по распределенному принципу и всегда есть возможность обойти блокировку сайта на уровне вашего провайдера. Достаточно отправлять и получать запросы к запрещенному сайту по другому маршруту. Есть несколько способов обойти фильтр.
Специально для читателей БП наши друзья из Канады сделали специальную версию Псифона. Установив эту программу один раз, вы забудете о том, что кто-то может ограничить ваш доступ к информации.
1. Что такое Псифон? Псифон - это программный клиент с открытым кодом, который обеспечивает защищенный туннель в сети Интернет и позволяет пользователям просматривать блокированные сайты. У Псифона есть версии для Windows и Android. На нынешний день им пользуется более чем шесть миллионов человек по всему миру, чтобы получить доступ к заблокированным ресурсам в сети Интернет.
Как скачать и запустить Псифон?
Пользование Псифоном бесплатно. Пусковой файл клиента всего 3MB и в установке не нуждается. Скачать Псифон можно с сайта его канадских разработчиков
Ответы на часто задаваемые вопросы вы сможете найти здесь
2. Использовать Tor и его аналоги. Tor - это сеть виртуальных туннелей, которые позволяют отдельным пользователям и группам людей улучшить свою приватность и безопасность в Сети.
Предлагаем вам вариант работы с популярным браузером Firefox (аналог Internet Explorer).
Другие способы получения доступа к заблокированному сайту
В экстренной ситуации мы сможем предложить вам и другие способы доступа.
< v>Ничего не бойтесь, защищайте свое право на независимую информацию!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси вновь времена тревожные. Отключают интернет, опять начались DDOS-атаки, власти в любой момент могут пойти и на блокировку интернет-ресурсов. Поэтому...
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