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Как обойти блокировку сайта?

20.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси вновь времена тревожные. Отключают интернет, опять начались DDOS-атаки, власти в любой момент могут пойти и на блокировку интернет-ресурсов. Поэтому напоминаем способы доступа к информации в условиях "ЧП".

Как обойти блокировку сайта?
Нужно понимать, что интернет устроен по распределенному принципу и всегда есть возможность обойти блокировку сайта на уровне вашего провайдера. Достаточно отправлять и получать запросы к запрещенному сайту по другому маршруту. Есть несколько способов обойти фильтр.


Специально для читателей БП наши друзья из Канады сделали специальную версию Псифона. Установив эту программу один раз, вы забудете о том, что кто-то может ограничить ваш доступ к информации.

1. Что такое Псифон? Псифон - это программный клиент с открытым кодом, который обеспечивает защищенный туннель в сети Интернет и позволяет пользователям просматривать блокированные сайты. У Псифона есть версии для Windows и Android. На нынешний день им пользуется более чем шесть миллионов человек по всему миру, чтобы получить доступ к заблокированным ресурсам в сети Интернет.

Как скачать и запустить Псифон? 

Пользование Псифоном бесплатно. Пусковой файл клиента всего 3MB и в установке не нуждается. Скачать Псифон можно с сайта его канадских разработчиков https://psiphon.ca/ru/download.html где вы найдёте версии клиента для Windows и Android, а также инструкции https://psiphon.ca/ru/user-guide.html по его использованию на разных языках, включая русский. 

Ответы на часто задаваемые вопросы вы сможете найти здесьhttps://psiphon.ca/ru/faq.html


2. Использовать Tor и его аналоги. Tor - это сеть виртуальных туннелей, которые позволяют отдельным пользователям и группам людей улучшить свою приватность и безопасность в Сети.

Предлагаем вам вариант работы с популярным браузером Firefox (аналог Internet Explorer).

- Зайдите на http://www orproject.org/index.html, скачайте и установите TOR. В системном трее должен появиться значок луковицы. 

Другие способы получения доступа к заблокированному сайту читайте здесь

В экстренной ситуации мы сможем предложить вам и другие способы доступа. 

< v>Ничего не бойтесь, защищайте свое право на независимую информацию!
 
 
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В Беларуси вновь времена тревожные. Отключают интернет, опять начались DDOS-атаки, власти в любой момент могут пойти и на блокировку интернет-ресурсов. Поэтому...
 
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