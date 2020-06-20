Как обойти блокировку сайта?

Нужно понимать, что интернет устроен по распределенному принципу и всегда есть возможность обойти блокировку сайта на уровне вашего провайдера. Достаточно отправлять и получать запросы к запрещенному сайту по другому маршруту. Есть несколько способов обойти фильтр.









Специально для читателей БП наши друзья из Канады сделали специальную версию Псифона. Установив эту программу один раз, вы забудете о том, что кто-то может ограничить ваш доступ к информации.





1. Что такое Псифон? Псифон - это программный клиент с открытым кодом, который обеспечивает защищенный туннель в сети Интернет и позволяет пользователям просматривать блокированные сайты. У Псифона есть версии для Windows и Android. На нынешний день им пользуется более чем шесть миллионов человек по всему миру, чтобы получить доступ к заблокированным ресурсам в сети Интернет.





Как скачать и запустить Псифон?





https://psiphon.ca/ru/download.html где вы найдёте версии клиента для Windows и Android, а также инструкции https://psiphon.ca/ru/user-guide.html по его использованию на разных языках, включая русский. Пользование Псифоном бесплатно. Пусковой файл клиента всего 3MB и в установке не нуждается. Скачать Псифон можно с сайта его канадских разработчиковгде вы найдёте версии клиента для Windows и Android, а также инструкциипо его использованию на разных языках, включая русский.





https://psiphon.ca/ru/faq.html Ответы на часто задаваемые вопросы вы сможете найти здесь









2. Использовать Tor и его аналоги. Tor - это сеть виртуальных туннелей, которые позволяют отдельным пользователям и группам людей улучшить свою приватность и безопасность в Сети.





Предлагаем вам вариант работы с популярным браузером Firefox (аналог Internet Explorer).



