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Посольства США и Великобритании сделали заявления о задержаниях в Беларуси
Источник материала: Партизан
Посольства США и Великобритании в Беларуси приняли заявления о задержаниях, которые прошли в нашей стране 19 июня.
Силовики и мирный протест / Еврорадио
Посольства
Посольства США и Великобритании призывают власти Беларуси освободить задержанных, уважать права на свободу слова и собраний.
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Посольства США и Великобритании в Беларуси приняли заявления о задержаниях, которые прошли в нашей стране 19 июня.
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