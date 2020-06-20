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Посольства США и Великобритании сделали заявления о задержаниях в Беларуси

20.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посольства США и Великобритании в Беларуси приняли заявления о задержаниях, которые прошли в нашей стране 19 июня.


Силовики и мирный протест / Еврорадио

Посольства США и Великобритании в Беларуси опубликовали заявления о задержаниях, которые прошли в Беларуси 19 июня. 

Посольства США и Великобритании призывают власти Беларуси освободить задержанных, уважать права на свободу слова и собраний. 
 
 
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Посольства США и Великобритании в Беларуси приняли заявления о задержаниях, которые прошли в нашей стране 19 июня.
 
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