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В Лоевском районе из Днепра был спасён пенсионер
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 июня около шести вечера в Лоевском районе из воды был спасён пенсионер.
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Прибывшие спасатели подплыли к гражданину на моторной лодке, извлекли его из воды и доставили на берег. Медики осмотрели спасённого, его состояние было удовлетворительным, госпитализация не потребовалась. Мужчина был трезв.
Установлено, что 63-летний пенсионер занимался рыбной ловлей и в какой-то момент выпал из лодки. Самостоятельно вернуться в лодку или добраться до берега он не смог.
На прошлой неделе в Гомеле рыбак попал в реанимацию.
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Новости Беларуси. 19 июня около шести вечера в Лоевском районе из воды был спасён пенсионер. По сведениям Гомельского ОУМЧС, инцидент случился в деревне Стародубка....
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