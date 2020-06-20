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С дачного участка в д. Сегда неизвестный украл 100 кг металлолома и 20 листов шифера

20.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

С дачного участка в д. Сегда неизвестный украл 100 кг металлолома и 20 листов шифера

КРИМИНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Оперативка за период с 8 по 14 июня

За рассматриваемый период в оперативно-дежурную службу Кореличского РОВД поступило 96 сообщений, 9 из которых содержали сведения о признаках совершенных преступлений, 35 – об административных правонарушениях, 52 сообщения о прочих происшествиях. К административной ответственности привлечено 17 правонарушителей. Возбуждено 2 уголовных дела.

8 июня прокуратурой района по ходатайству РОВД возбуждено уголовное дело по ст. 154 УК РБ (“Истязание”) в отношении 37-летнего жителя Кореличского района, который на протяжении почти двух месяцев, находясь в нетрезвом виде, периодически избивал 43-летнюю сожительницу.

Оставленный во дворе дачного дома металлолом зачастую становится легкой наживой для нечистых на руку граждан. Так, в период с ноября 2019 года по 12 марта текущего года с приусадебного участка дома-дачи в д. Сегда неизвестный украл 100 кг металлолома и 20 листов шифера, причинив ущерб на сумму 80 рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РБ («Кража»).

Неделей ранее, с 1 по 7 июня, возбуждено два уголовных дела по ст. 212 УК РБ («Хищение путем использования компьютерной техники»). В первом случае жертвой киберпреступников стал 38-летний житель агр. Еремичи, с карт-счета которого исчезло 400 руб. Во втором – на удочку интернет-мошенников попалась 62-летняя пенсионерка, жительница г. Минска. Неизвестный вел с ней переписку от чужого имени. Войдя в доверие, он завладел реквизитами банковской карты пенсионерки и украл с нее немногим более 90 руб.

Алексей ГАВРОШ,
начальник Кореличского РОВД

 
Теги: Минск
 
 
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КРИМИНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ Оперативка за период с 8 по 14 июня За рассматриваемый период в оперативно-дежурную службу Кореличского РОВД поступило 96
 
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