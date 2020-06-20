Чуть не погиб на съемках «Ихтиандра» и был слишком красив для советского мира. Вспоминаем факты о Владимире Кореневе

Источник материала: Tut.by

До него секс-символами в Советском союзе были только женщины. Парень с бездонными глазами и телом античного бога был настолько нетипичным героем советского кино, что даже удивительно, как его утвердили на эту роль. «Ихтиандр» мог выглядеть как угодно, но благодаря актеру Владимиру Кореневу уже никогда по-другому. Сегодня, он отмечает свой 80-й день рождения! Поздравляем артиста и вспоминаем самые яркие моменты из его биографии.

По иронии судьбы, детство «Ихтиандра» прошло у моря, в городе Севастополе, где на военном флоте служил его отец. Впоследствии он станет контр-адмиралом, а семья сменит не один адрес прописки, в итоге осев в Таллине.

Именно там будущий актер увлечется театром и станет посещать драмкружок под руководством артиста Таллинского драматического театра Ивана Россомахина. Сыграв в первом же спектакле, Владимир понял, что любовь к театру — навсегда и начинает активно готовиться к поступлению в профильное учебное заведение. В 1957 году он с легкостью преодолевает огромный конкурсный отбор и поступает в ГИТИС в мастерскую учеников Станиславского и Немировича-Данченко.

Владимир учился на последнем курсе, когда к ним в ГИТИС приехала ассистент по актерам из Москвы. Женщина искала актера, которого бы никто не знал и который бы подошел на главную роль в фильме «Человек-амфибия».

«Увидела меня в спектакле, где я играл, это была комедия Гольдсмита „Ночь ошибок“. Я там играл героя, такой типичный персонаж английских анекдотов, знаете? Наивный до глупости молодой человек. А наивность и глупость очень похожи, только наивность очень симпатична, а глупость не очень. Она подумала, что если я могу играть такого человека, то, может быть, смогу и сыграть чистого, наивного, искреннего Ихтиандра. Пригласили на пробы, и в первый же день меня утвердили».

Почти во всех сценах Коренев снимался без дублеров. И несколько раз чуть было не погиб на съемках. В первый раз на 20-метровой глубине отказала техника: воздух из акваланга перестал поступать. Спасла быстрая реакция страхующего подводника: он сбросил свой баллон и отдал его актеру. А сам поднялся на одном вдохе, без специальных остановок, на поверхность. Обошлось кессонной болезнью водолаза, хотя все могло быть гораздо трагичнее. Второе происшествие было не менее драматичным.

«Помните сцену, где Ихтиандра, привязанного железной цепью, бросают в море искать жемчуг? Я играл сам, без каскадеров, и бросали в воду меня. Вдруг матрос, державший второй конец цепи (чтобы быстро вытащить меня из воды), зазевался и выпустил цепь из рук. Я камнем ушел в воду, железо тянуло на дно, а глубина там о-го-го. Мое падение увидел оператор, быстро сориентировался, ринулся за мной. И вытащил меня, уже успевшего нахлебаться соленой морской водички».